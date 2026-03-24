El responsable del programa indie de Xbox afirma que Project Helix será «más sencillo» para los desarrolladores

El director general de la cartera de Xbox aconseja a los estudios independientes que desarrollen sus juegos para las consolas Xbox actuales y para PC, a fin de estar preparados para Project Helix

Chris Charla afirma que "hacer esto garantiza que tendrán una versión nativa en Project Helix"

Añadió que Project Helix resultará más fácil de manejar para los desarrolladores

Chris Charla, director general de la cartera y los programas de Xbox, ha afirmado que Project Helix resultará más sencillo de manejar para los desarrolladores, pero aconseja a los estudios que den prioridad al desarrollo de sus juegos para la generación actual y para PC en primer lugar.

En una entrevista con IGN, cuando se le preguntó qué tan desafiante sería desarrollar para Project Helix para equipos que nunca antes habían creado un juego para Xbox, Charla confirmó que sería más fácil.

«Estamos trabajando duro para que los desarrolladores puedan crear una versión para Xbox en el futuro y que esta se ejecute en su consola Project Helix, en PC y en plataformas de streaming y en la nube, como televisores inteligentes y otros dispositivos», dijo Charla.

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Continuó diciendo que espera poder ofrecer el mismo apoyo que ofrece Xbox actualmente a los desarrolladores que deseen crear juegos para Project Helix. Por ejemplo, asistencia en la implementación de las API de Xbox, el trabajo con sistemas de backend, los procesos de negocio, el intercambio de datos de marketing y mucho más.

Charla también aconsejó a los desarrolladores, en particular a los estudios independientes, que crearan juegos para Xbox Series X y PC, explicando que esto garantizará que tengan una versión nativa para Project Helix cuando finalmente se lance el hardware de próxima generación.

"Quien quiera estar listo para la próxima generación con Xbox debería estar desarrollando hoy para la consola Xbox, desarrollando para Xbox en PC y admitiendo Xbox Play Anywhere", dijo Charla.

"Esto te colocará en una posición privilegiada para la próxima generación y garantizará que tu juego de Xbox para PC se ejecute de forma nativa en Project Helix. Los detalles concretos pueden variar según el desarrollador y el juego. En muchos casos, si vienes de Steam o de una configuración estándar de PC, puede ser más inteligente empezar primero con la versión de Xbox para PC y luego usarla como base para la versión de la consola Xbox.

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"Por supuesto, en los próximos meses daremos más detalles sobre cómo los desarrolladores pueden aprovechar las características específicas del hardware de Project Helix, pero hacer esto garantiza que tendrán una versión nativa en Project Helix".

Project Helix se dio a conocer a principios de este mes, y se espera que las versiones alfa del hardware estén en manos de los desarrolladores a partir de 2027.

Microsoft también ha compartido algunas de las especificaciones de la consola, que ofrecerá un rendimiento de última generación, incluyendo un SOC personalizado basado en AMD, codiseñado para la próxima generación de DirectX y FSR, y un rendimiento mejorado de trazado de rayos.

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