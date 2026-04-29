El responsable de GTA 6 afirma que la campaña de marketing comenzará "pronto", lo que confirma la promesa anterior

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, afirma que la campaña de marketing de Grand Theft Auto 6 comenzará pronto

Anteriormente había indicado que la campaña principal de marketing comenzaría alrededor del verano

La próxima conferencia sobre resultados de Take-Two está programada para el 21 de mayo

El silencio de Rockstar Games sobre Grand Theft Auto 6 ha hecho que los jugadores teman que pueda sufrir otro retraso, pero un acontecimiento reciente sugiere que la fecha de lanzamiento, el 19 de noviembre de 2026, ya está confirmada.

En una entrevista con Variety, citada en un nuevo informe de Game File, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, dio una actualización sobre el calendario de marketing previsto para GTA 6, afirmando que llegará «pronto». Dicho esto, se negó a dar una fecha específica.

Esto se produce después de que Zelnick declarara anteriormente que el marketing comenzaría alrededor del verano. El director ejecutivo también expresó su confianza en que Rockstar Games no sufriría más retrasos en el desarrollo, afirmando: «No gastamos dinero en marketing hasta que estamos bastante cerca del lanzamiento».

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El verano se acerca rápidamente, por lo que los fans pueden predecir con seguridad que a finales de mayo llegará un nuevo tráiler o una actualización importante de Rockstar para dar inicio a la campaña de marketing de lo que podría decirse que es el juego más esperado de todos los tiempos, hasta ahora.

(Image credit: Rockstar Games)

Si la campaña de marketing arranca sin el temido mensaje de retraso, podría ser suficiente para dar a entender que GTA 6 se lanzará efectivamente el 19 de noviembre de 2026, teniendo en cuenta la declaración de Zelnick en la que insinuaba que las fechas de lanzamiento quedan fijadas una vez que comienza la campaña de marketing principal.

En ese caso, ahora solo queda esperar para ver si Rockstar tiene la suficiente confianza como para mantener su fecha actual de noviembre, y con la próxima presentación de resultados de Take-Two programada para el 21 de mayo, las novedades son sin duda inminentes. Cabe destacar que la presentación de resultados se realiza en el mismo periodo en el que inicialmente estaba previsto el lanzamiento de GTA 6 (26 de mayo), por lo que no sería una gran sorpresa que Rockstar aprovechara este momento para dar inicio a la campaña de marketing.

Lo más importante es que los próximos meses prometen ser emocionantes para los jugadores, con el Summer Game Fest en junio, que contará con varios anuncios de nuevos juegos y, posiblemente, alguna novedad sobre GTA 6.

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