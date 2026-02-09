El próximo PlayStation State of Play es esta semana y durará más de una hora

Se acaba de anunciar un nuevo PlayStation State of Play.

Se transmitirá este jueves.

Se centrará tanto en lanzamientos propios como de terceros.

¡Atención! PlayStation anunció una nueva transmisión de State of Play, y lo mejor de todo es que será esta semana.

El próximo State of Play está programado para este jueves y durará más de una hora. Eso parece inusualmente largo, y sugeriría que Sony tiene muchos anuncios preparados.

Se transmitirá a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 11 p. m. CEST / 10 p. m. GMT y, según una publicación reciente en la cuenta oficial de PlayStation UK X, se centrará en «noticias, actualizaciones de juegos y anuncios de estudios de videojuegos de todo el mundo».

Como de costumbre, los espectadores podrán sintonizarla a través de las páginas oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

Un nuevo artículo en el blog de PlayStation nos da aún más pistas sobre lo que podemos esperar. "El State of Play de febrero destacará llamativos juegos de terceros e independientes que llegarán a PS5, junto con las últimas novedades de los equipos de PlayStation Studios", afirma.

Teniendo esto en cuenta, espero algunos tráilers nuevos o detalles frescos sobre al menos algunos de los próximos juegos propios, como Marvel's Wolverine, Marathon y Saros. Incluso podríamos ver el anuncio de un nuevo juego propio.

En cuanto a los juegos de terceros, es probable que veamos otra muestra de Resident Evil Requiem. El juego saldrá pronto y Capcom seguramente se está preparando para lanzar una demo pública en cualquier momento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tendremos que esperar a ver qué nos depara PlayStation a finales de esta semana.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.