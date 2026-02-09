El próximo PlayStation State of Play es esta semana y durará más de una hora
Ya tengo mi día resuelto
- Se acaba de anunciar un nuevo PlayStation State of Play.
- Se transmitirá este jueves.
- Se centrará tanto en lanzamientos propios como de terceros.
¡Atención! PlayStation anunció una nueva transmisión de State of Play, y lo mejor de todo es que será esta semana.
El próximo State of Play está programado para este jueves y durará más de una hora. Eso parece inusualmente largo, y sugeriría que Sony tiene muchos anuncios preparados.
Se transmitirá a las 2 p. m. PT / 5 p. m. ET / 11 p. m. CEST / 10 p. m. GMT y, según una publicación reciente en la cuenta oficial de PlayStation UK X, se centrará en «noticias, actualizaciones de juegos y anuncios de estudios de videojuegos de todo el mundo».
Como de costumbre, los espectadores podrán sintonizarla a través de las páginas oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.
Un nuevo artículo en el blog de PlayStation nos da aún más pistas sobre lo que podemos esperar. "El State of Play de febrero destacará llamativos juegos de terceros e independientes que llegarán a PS5, junto con las últimas novedades de los equipos de PlayStation Studios", afirma.
Teniendo esto en cuenta, espero algunos tráilers nuevos o detalles frescos sobre al menos algunos de los próximos juegos propios, como Marvel's Wolverine, Marathon y Saros. Incluso podríamos ver el anuncio de un nuevo juego propio.
En cuanto a los juegos de terceros, es probable que veamos otra muestra de Resident Evil Requiem. El juego saldrá pronto y Capcom seguramente se está preparando para lanzar una demo pública en cualquier momento.
Tendremos que esperar a ver qué nos depara PlayStation a finales de esta semana.
