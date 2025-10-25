El poder del RTX lleva el terror a otro nivel con Bloodlines 2 en GeForce NOW

¿Estás listos para enfrentar todos tus miedos en la temporada de terror con GeForce NOW? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, estás a tiempo de prepararte.

Sumérgete en Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, que ya está disponible en streaming tras su lanzamiento en la nube esta semana.

Adéntrate en el submundo vampírico de Seattle con Bloodlines 2 y disfruta cada sombra y reflejo con el rendimiento de GeForce RTX, demostrando que la oscuridad nunca se había visto tan bien.

Además, esta semana llegan nueve nuevos títulos a la plataforma, incluyendo NINJA GAIDEN 4 y más juegos para mantener la adrenalina a tope durante toda la semana. El acceso anticipado de The Outer Worlds 2 estará disponible mañana, permitiendo a los miembros saltar directo a la acción sin descargas, sin parches, sin esperas. Juega en cualquier momento con GeForce NOW.

A continuación, la lista completa de títulos que se suman a la biblioteca de GeForce NOW:

NINJA GAIDEN 4 (Nuevo lanzamiento en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass, oct. 20)

Jurassic World Evolution 3 (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 21)

Painkiller (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 21)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 21, GeForce RTX 5080-ready)

The Outer Worlds 2 - Advanced Access (Nuevo lanzamiento en Steam, Battle.net y Xbox, disponible en PC Game Pass, oct. 24, GeForce RTX 5080-ready)

Tormented Souls 2 (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 23)

Super Fantasy Kingdom (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 24)

VEIN (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 24)

Splinter Cell Pandora Tomorrow (Steam)