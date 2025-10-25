El poder del RTX lleva el terror a otro nivel con Bloodlines 2 en GeForce NOW
La temporada de terror llega a GeForce NOW, ¿estás listo para enfrentar tus peores miedos?
¿Estás listos para enfrentar todos tus miedos en la temporada de terror con GeForce NOW? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, estás a tiempo de prepararte.
Sumérgete en Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, que ya está disponible en streaming tras su lanzamiento en la nube esta semana.
Adéntrate en el submundo vampírico de Seattle con Bloodlines 2 y disfruta cada sombra y reflejo con el rendimiento de GeForce RTX, demostrando que la oscuridad nunca se había visto tan bien.
Además, esta semana llegan nueve nuevos títulos a la plataforma, incluyendo NINJA GAIDEN 4 y más juegos para mantener la adrenalina a tope durante toda la semana. El acceso anticipado de The Outer Worlds 2 estará disponible mañana, permitiendo a los miembros saltar directo a la acción sin descargas, sin parches, sin esperas. Juega en cualquier momento con GeForce NOW.
A continuación, la lista completa de títulos que se suman a la biblioteca de GeForce NOW:
- NINJA GAIDEN 4 (Nuevo lanzamiento en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass, oct. 20)
- Jurassic World Evolution 3 (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 21)
- Painkiller (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 21)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 21, GeForce RTX 5080-ready)
- The Outer Worlds 2 - Advanced Access (Nuevo lanzamiento en Steam, Battle.net y Xbox, disponible en PC Game Pass, oct. 24, GeForce RTX 5080-ready)
- Tormented Souls 2 (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 23)
- Super Fantasy Kingdom (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 24)
- VEIN (Nuevo lanzamiento en Steam, oct. 24)
- Splinter Cell Pandora Tomorrow (Steam)
