El periodo de una semana de juego gratuito de Battlefield 6 ya está disponible. Aquí tienes todo lo que necesitas saber

La prueba gratuita de la temporada 1 de Battlefield 6 ya está disponible hasta el 2 de diciembre.

El periodo gratuito ofrece tres listas de reproducción para disfrutar en tres mapas.

La prueba gratuita llega en un momento en el que el juego sigue teniendo un buen rendimiento en PC.

Mientras Battlefield 6 sigue presumiendo de un impresionante número de jugadores, EA ha lanzado la primera prueba gratuita del juego tras su lanzamiento.

La prueba gratuita de la temporada 1 ya está disponible y estará vigente hasta el 2 de diciembre a las 4:00 a. m. PT / 7:00 a. m. ET / 12:00 p. m. hora del Reino Unido, antes de la actualización Winter Offensive del juego el 9 de diciembre.

Los nuevos jugadores podrán disfrutar de tres listas de reproducción, incluida una experiencia multijugador casual: Initiation Breakthrough, Close Quarters Battle y All-Out Warfare.

Initiation Breakthrough da la bienvenida a los recién llegados con una experiencia de partida de 48 jugadores contra personas reales y bots. Close Quarters Battle ofrece partidas más rápidas con los modos Team Deathmatch y Sabotage, mientras que All-Out Warfare cuenta con los modos Conquest, Escalation y Breakthrough en mapas a gran escala.

Estas listas de reproducción y sus respectivos modos se pueden jugar en tres mapas, incluyendo Siege of Cairo y los mapas más recientes, Eastwood y Blackwell Fields.

Para acceder a la prueba gratuita, los jugadores deben descargar la experiencia gratuita Battlefield: REDSEC en su plataforma de juego preferida.

Para aquellos que ya hayan jugado a REDSEC, el modo battle royale gratuito de Battlefield 6, todo el progreso, incluyendo el rango de carrera, los desbloqueos y niveles de hardware, los elementos de personalización y mucho más, se transfiere a esta prueba gratuita, que también se transferirá a la versión completa del juego cuando se compre.

"Estamos muy orgullosos de lo que han logrado nuestros increíbles equipos de Battlefield Studios y tremendamente emocionados por la pasión de la comunidad mientras seguimos creando Battlefield para y con nuestros fans", afirmó Byron Beede, director general de Battlefield, en un comunicado.

"El lanzamiento hoy de una prueba gratuita de Battlefield 6 es la oportunidad perfecta para que los nuevos jugadores disfruten de la experiencia All Out Warfare que está entusiasmando a millones de jugadores de todo el mundo".

La versión de prueba gratuita llega en medio del éxito continuo de Battlefield 6 en múltiples plataformas, incluida Steam, que se mantiene en unos 215 000 jugadores diarios desde su máximo histórico de 747 440 jugadores el mes pasado (según SteamDB).

Mientras tanto, Call of Duty: Black Ops 7 sigue luchando contra el shooter en primera persona más vendido de EA de 2025, que aún no ha superado los 100 000 jugadores en Steam.

El último juego de CoD también está disponible en Game Pass, por lo que no podemos saber con certeza qué tal está funcionando el juego en general en PC.

