El número de jugadores de Crimson Desert incrementa tras nuevas actualizaciones

Crimson Desert de Pearl Abyss ha brindado una de las experiencias de juego más singulares e inéditas de esta generación. Tras obtener una puntuación de Metacritic inferior a la esperada (78) , algunos jugadores se mostraron reticentes debido a las críticas de los expertos.

Poco después de su lanzamiento, la puntuación de los usuarios también fue de 7,8, y las reseñas en Steam fueron mixtas, ya que los jugadores se enfrentaron a una experiencia de introducción difícil debido a las preocupaciones sobre el esquema de control del juego y un comienzo algo abrumador.

Ese tono ha cambiado por completo, con un aumento masivo hasta alcanzar una puntuación de usuario de 8,7 en Metacritic (en el momento de escribir este artículo), y las reseñas en Steam están marcadas como "Muy positivas". Y lo más importante, ha alcanzado un nuevo pico de 276.000 jugadores en Steam, según SteamDB , tan solo una semana y tres días después de su lanzamiento.

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Tras haber analizado personalmente Crimson Desert , puedo decir que disfruté muchísimo cada hora del juego durante mi análisis, dedicándole decenas de horas, y he seguido haciéndolo después del periodo de análisis, ya que aún me queda muchísimo contenido por explorar.

El repentino cambio en la recepción se debe a que los jugadores dedican más tiempo a Crimson Desert , lo que permite que el juego se desarrolle plenamente y muestre más de sus mejores características. Sin embargo, existe otra razón importante por la que el último título de Pearl Abyss es ahora tan aclamado y ha captado la atención de muchos jugadores.

Los desarrolladores de Pearl Abyss son unos trabajadores incansables

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Durante el periodo de análisis y desde su lanzamiento, Pearl Abyss ha trabajado arduamente, proporcionando numerosos parches y correcciones para perfeccionar diversos aspectos del juego. En ese proceso, los desarrolladores lograron solucionar y corregir rápidamente todos los inconvenientes que mencioné en mi análisis, y creo que se ha convertido en la obra maestra que siempre pensé que podría ser.

Los jugadores se mostraron frustrados con los controles del juego, el consumo de energía para volar, el hecho de que las monturas no fueran permanentes y otros problemas que afectaban la experiencia de juego. Todos estos problemas se han solucionado y los desarrolladores están realizando ajustes activamente en función de los comentarios de los jugadores, algo poco común en otros estudios de videojuegos.

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Eso no quiere decir que no haya algunos problemas, o mejor dicho, características que necesiten ajustes. Los minijuegos con los que los jugadores se topan al explorar no son permanentes y dejarán de estar disponibles tras vencer al campeón de la competición correspondiente.

Sin embargo, dado que los desarrolladores y el personal de Pearl Abyss han respondido a las solicitudes y comentarios a la velocidad de la luz, no me cabe duda de que el equipo ya está trabajando en esos ajustes.

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

El tamaño monumental del mapa de Crimson Desert deja claro que originalmente era un MMO, pero los desarrolladores de Pearl Abyss lo han adaptado tan bien que funciona a la perfección como juego para un solo jugador. Es la mejor experiencia de mundo abierto que he tenido desde Red Dead Redemption 2 de Rockstar , e incluso, en muchos sentidos, supera a ese aclamado título de acción y aventuras del Oeste.

Antes de que se produjera este cambio en la recepción del público, ya estábamos convencidos de que sería un firme candidato a juego del año, pero es muy gratificante ver el compromiso de Pearl Abyss por escuchar lo que quiere su comunidad de jugadores y lo que es necesario en cuanto a la funcionalidad de Crimson Desert .

Crimson Desert se ha ganado su merecido éxito, y ojalá continúe así por mucho tiempo.