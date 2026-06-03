El nuevo tráiler de "Wolverine" de Marvel está repleto de acción brutal y nos ofrece un primer vistazo a Jean Grey

Insomniac Games ha compartido un avance más extenso de "Marvel's Wolverine"

El último tráiler de juego muestra más combates sangrientos y revela nuevos detalles de la historia

Jean Grey también luchará junto a Wolverine en combates cooperativos

El último State of Play de Sony nos ha ofrecido un vistazo más detallado a «Marvel's Wolverine», con nuevos detalles de la historia, acción trepidante y alianzas entre mutantes, y se ha consolidado como uno de los juegos que más espero este año.

Por si te lo perdiste, en el nuevo tráiler de jugabilidad, James «Logan» Howlett, alias Wolverine, tiene la misión de rescatar a un grupo de mutantes que han sido perseguidos y capturados por una milicia cibernética llamada los Reavers, quienes planean entregar a los mutantes a Bolivar Trask.

También se ha confirmado que Logan no estará solo en su misión, ya que su compañera mutante, Jean Grey, luchará a su lado en combates cooperativos, aunque no parece que ella sea un personaje jugable por sí sola.

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"La situación es grave y la ayuda es limitada. Los mutantes viven en las sombras temerosos de quienes los persiguen, mientras que el resto de la sociedad vive ajena a su existencia", se lee en el blog de PlayStation. "Los únicos potencialmente capaces de proteger a los suyos son el Equipo X, un grupo de trabajo mutante de última línea que enfrenta su hora más oscura, al que Logan se reincorpora tras haberlo abandonado tres años antes. Para los mutantes, la lucha por la supervivencia es solo suya.

A diferencia de los juegos de Spider-Man de Insomniac, Wolverine será una aventura sangrienta, ya que Logan usará sus habilidades para acechar, emboscar y destrozar a los enemigos con sus garras. También contará con movimientos de combate especiales llamados "Técnicas", como el Tornado Spin y el Bull Rush, mientras que Jean aportará sus poderosas habilidades telequinéticas, que también ofrecen algunas oportunidades para realizar golpes críticos.

Marvel’s Wolverine - Extended Gameplay Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

"Se trata de movimientos finales devastadores que Wolverine puede ejecutar solo o con otros personajes; son oportunidades para acabar con el enemigo que vale la pena aprovechar durante un combate frenético", afirmó el desarrollador.

El tráiler también confirmó que aparecerán otros mutantes menos amigables, como Mística y Dientes de Sable, pero la mención a la ejecución de movimientos finales con "otros personajes" además de Jean parece sugerir que conoceremos a otros a lo largo del juego. ¿Quizás Cíclope? ¿Rogue? ¿Gambit?

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Wolverine también puede parar, y cada ataque, parada y muerte exitosos acumularán la «Rage» de Logan, que se puede usar para ataques más potentes, activar su factor de curación o desatar el «Rage Tier 3», que Insomniac describe como «una explosión monocromática estilizada de salvajismo inspirada en la serie Black, White, and Blood de Marvel Comics».

Marvel’s Wolverine se lanzará el 15 de septiembre para PS5, y ya se puede reservar por 69,99 $ / 69,99 £ / 79,99 €.

Las bonificaciones por reserva incluyen desbloqueos anticipados, como el traje clásico marrón de Wolverine, garras reflectantes, un punto de técnica adicional y cuatro avatares de personaje para el perfil de PlayStation.

La Edición Digital Deluxe costará 79,99 $ / 79,99 £ / 89,99 € e incluye cinco trajes exclusivos, cinco garras y tres puntos de técnica adicionales.

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