El nuevo tráiler de GTA 6 revela oficialmente la portada, y se ve increíble

Rockstar Games ha lanzado un nuevo tráiler de Grand Theft Auto 6

En él se revela la portada del juego

Ahora también sabemos la fecha de preventa

Rockstar Games ha lanzado un nuevo tráiler de Grand Theft Auto 6, pero tal vez no sea del tipo que esperabas.

En lugar de mostrarnos nuevas secuencias de juego de GTA 6, el tráiler nos ofrece un primer vistazo a la portada oficial del juego y, en mi opinión, es bastante genial. El diseño sigue el mismo estilo general que la portada de Grand Theft Auto 5, con muchos recuadros pequeños que contienen viñetas de los personajes.

Destacan los dos protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos, en un lugar prominente, rodeados de elementos inspirados en el escenario de Vice City y en los clásicos de GTA. Hay muchas armas, por supuesto, junto con animales de Florida como un flamenco y un caimán.

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Puedes ver la portada por ti mismo en el tráiler a continuación.

Grand Theft Auto VI: Official Cover Art Reveal - YouTube Watch On

La portada no rompe precisamente con las convenciones de la serie, pero, en mi opinión, se ve muy bien. Me parece que los tonos rosas y morados capturan de verdad ese ambiente casi tropical de Vice City. Tiene un aspecto agradablemente retro, pero también es modernita y elegante, justo como debe ser.

¿Te gusta la portada que acaban de revelar? Puedes compartir tu opinión en la encuesta de abajo.

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