El mando Nintendo Switch 2 Pro ya es compatible con Steam

Valve ha publicado las notas del parche para la última actualización beta del cliente Steam.

El parche añade compatibilidad con el mando Nintendo Switch 2 Pro.

También se ha añadido compatibilidad con el mando GameCube.

Buenas noticias para los jugadores que querían usar su Nintendo Switch 2 Pro Controller en PC, ya que Valve finalmente ha añadido compatibilidad con el último mando de Nintendo en Steam.

Según las últimas notas del parche, la versión beta del cliente de Steam ahora ofrece la funcionalidad del mando Switch 2 «conectado por USB en Windows», lo que brinda a los usuarios una forma adicional de jugar a sus juegos de Steam.

Valve también ha implementado la compatibilidad con el mando de GameCube «en modo Wii-U con vibración en Windows». Al igual que el Switch 2 Pro Controller, esto significa que el controlador GameCube no ofrecerá Bluetooth y deberá conectarse a través de USB.

Steam ya es compatible con varios gamepads, incluidos los controladores Xbox y PlayStation, el Switch Pro Controller original, sus Joy-Cons y varios controladores clásicos de Switch Online, como el N64, NES, SNES y SEGA Mega Drive.

En otras noticias relacionadas, Valve ha anunciado su Steam Machine, una nueva consola que funciona con el mismo sistema operativo que la Steam Deck, pero que es seis veces «más potente» que la portátil.

También ha revelado sus nuevas gafas de realidad virtual, las Steam Frame, junto con un nuevo Steam Controller, que es compatible con «cualquier dispositivo que ejecute Steam». Se espera que el controlador y las gafas de realidad virtual, junto con la Steam Machine, salgan al mercado en 2026.

