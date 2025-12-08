El líder de Tekken, Katsuhiro Harada, dejará Bandai Namco: "Sentí que este era el momento más apropiado para cerrar un capítulo"

El líder de Tekken, Katsuhiro Harada, ha confirmado que dejará Bandai Namco.

Harada partirá a finales de 2025.

Deja un legado de 30 años de uno de los mejores juegos de lucha.

El director y productor de la serie Tekken, Katsuhiro Harada, ha confirmado que dejará Bandai Namco a finales de año.

En una publicación en X/Twitter , Harada escribió: "Con la serie TEKKEN llegando a su 30° aniversario, un hito importante para un proyecto al que he dedicado gran parte de mi vida, sentí que este era el momento más apropiado para cerrar un capítulo".

Añadió: «En los últimos años, he experimentado la pérdida de varios amigos cercanos en mi vida personal, y en mi vida profesional he presenciado la jubilación o el fallecimiento de muchos colegas de alto rango a quienes respeto profundamente. Estos acontecimientos acumulados me hicieron reflexionar sobre el tiempo que me queda como creador».

El anuncio de Harada llega poco después del fallecimiento de Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y la serie reiniciada Ninja Gaiden, con quien compartió una rivalidad amistosa pero competitiva.

Sin embargo, parece que Harada había estado planeando partir durante varios años, declarando: "Durante los últimos cuatro a cinco años, gradualmente he entregado todas mis responsabilidades, así como las historias y la creación del mundo que supervisé, al equipo, lo que me trajo al día actual".

Al más puro estilo de Harada, el artista no se marcha sin celebrar. Ha preparado un mix de una hora para celebrar el 30.º aniversario titulado "TEKKEN: Un viaje de 30 años: La mezcla final de Harada", que puedes escuchar en su página de SoundCloud.

He dedicado cientos de horas a la serie Tekken desde que era pequeño y he disfrutado mucho de la mayoría de los juegos de la serie, incluidas las entregas más divisivas como Tekken 4 y Tekken Tag Tournament 2.

De todos los mejores juegos de peleas, Tekken es la serie que se encuentra en la cima para mí gracias a sus personajes icónicos, profundos sistemas de movimiento en 3D, satisfactorios combos de malabarismo y una de las mejores músicas del sector.

Personalmente, extrañaré mucho a Harada y su influencia en la industria, y espero que la saga, incluyendo Tekken 8, esté en buenas manos en el futuro. Y, por supuesto, le deseo a Harada todo lo mejor en sus proyectos futuros.