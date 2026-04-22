El lanzamiento del Steam Controller de Valve parece inminente tras el descubrimiento de un video oculto del "unboxing"

Al parecer, Valve ha subido un video del «unboxing» del Steam Controller

El video se encontró a través de SteamDB

Aún no se puede reproducir, pero sugiere que el lanzamiento podría ser inminente

Ha tardado mucho en llegar, pero por fin tenemos noticias sobre el próximo Steam Controller de Valve, que vendrá incluido con la Steam Machine, aunque por ahora solo se trata de un rumor.

Según filtró Brad Lynch en X, Valve ha subido un video de unboxing del Steam Controller a Steam, el cual es visible en el backend del cliente de Steam a través de SteamDB. Sin embargo, el video en sí aún no se puede reproducir, y al intentarlo, aparece un mensaje que indica que «este video no ha sido procesado para su transmisión».

Esta revelación llega poco después de que Lynch informara sobre los registros públicos de las importaciones de Valve, que muestran un «controlador inalámbrico para PC» entre los paquetes. Ambas pistas hacen pensar que el Steam Controller llegará en un futuro cercano.

El artículo continúa a continuación.

Vale la pena señalar que aún no se han anunciado los precios del controlador ni de la Steam Machine, pero tal vez sepamos el precio del primero antes de lo esperado.

¿Un comunicado aparte?

(Image credit: Valve)

A menos que Valve tenga en secreto su Steam Machine lista para lanzarse pronto, esta aparición en un video parece respaldar las recientes especulaciones de que la empresa planea lanzar el Steam Controller por separado (antes de que llegue la PC).

En cuanto a la posibilidad de un lanzamiento inminente de la Steam Machine, no hay indicios de que esto vaya a suceder. Y parece una posibilidad remota, dado que la crisis de la memoria RAM sigue afectando de manera significativa al mercado de hardware para PC, lo que dificulta las cosas para Valve en cuanto a la fijación del precio de su consola (y la obtención de componentes).

Aunque quizá sea demasiado pronto para que Valve anuncie el precio de venta al público de la Steam Machine, podemos esperar que al menos nos den alguna información sobre la posible fecha de lanzamiento.

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En cualquier caso, un lanzamiento independiente del Steam Controller sería una buena noticia para la mayoría de los jugadores de PC, incluso si eso significara que el controlador llegara meses antes que la consola para la que fue diseñado.

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