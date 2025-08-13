Crimson Desert, de Peal Abyss, se ha retrasado hasta el primer trimestre de 2026.

Anteriormente estaba previsto para finales de 2025.

El retraso se debe al trabajo de doblaje y a la certificación de la consola.

La Gamescom 2025 promete grandes sorpresas de la mano de desarrolladores como Capcom y Activision como hace muchos años no lo hacía, las cuales seguramente llegarán en forma de demos jugables.

Por desgracia, un ambicioso título de Pearly Abyss que me tenía muy emocionado nos ha dado una noticia anticipada y, atención, spoiler, no es precisamente una buena noticia.

Según ha informado Gematsu, Crimson Desert, de Pearl Abyss, se ha retrasado hasta el primer trimestre de 2026, tal y como se reveló durante una conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre. Aunque el RPG de mundo abierto nunca ha tenido una fecha de lanzamiento oficial, estaba previsto que saliera a la venta a finales de 2025. Este retraso se debe al proceso en curso de «doblaje» y «certificación de consolas» previo al lanzamiento.

Crimson Desert se unirá a títulos como Resident Evil Requiem de Capcom con demos jugables disponibles para los fans que asistan a la Gamescom y la PAX West en agosto, y se esperan grandes novedades sobre ambos juegos en la Opening Night Live con Geoff Keighley.

Decir que estoy decepcionado por el retraso de Crimson Desert es quedarse corto, ya que es el título que más espero entre 2025 y 2026, y sí, eso significa más que GTA 6.

Aunque la espera por la próxima entrega de Rockstar Games en la franquicia GTA ha sido angustiosa durante poco más de una década, Crimson Desert parece que va a ser una gran sorpresa y se convertirá en un gigante dentro del género de acción y aventura.

Creo que podemos afirmar con seguridad que GTA 6 será un éxito instantáneo en ventas y que probablemente contará con el mundo abierto más inmersivo y realista de los videojuegos. Sin embargo, un número significativo de jugadores sigue creyendo que el realismo del mundo abierto de Crimson Desert es demasiado bueno para ser verdad. Por lo tanto, estoy deseando ver la sorpresa que podría suponer el posible gran éxito de Crimson Desert.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un retraso duele, pero si eso significa un mayor pulido, entonces por mí está bien

Crimson Desert - Release Window Announcement Trailer | The Game Awards 2024 - YouTube Watch On

Aunque a nadie le gusta saber que se ha retrasado el lanzamiento de un título emocionante, no todo es malo. El rendimiento y la optimización de los juegos en consolas y, especialmente, en PC es el peor que he visto en todos mis años como jugador, y parece que muchos desarrolladores confían en los métodos de escalado y la tecnología de generación de fotogramas de Nvidia, AMD e Intel.

Sabemos que el trabajo de doblaje y la certificación de las consolas son factores importantes en el retraso, pero no me sorprendería que Pearl Abyss tuviera como objetivo una mejor optimización antes del lanzamiento.

Lo mismo ocurre con GTA 6, cuyo lanzamiento también estaba previsto para finales de 2025, pero que ahora está fijado para el 26 de mayo de 2026. Una de las peores cosas que le pueden pasar a cualquier título muy esperado es un mal rendimiento; Star Wars Jedi: Survivor, de Respawn Entertainment, es un buen ejemplo, ya que es una gran secuela de Fallen Order, pero se ve arruinado por los constantes tirones en consola y PC.

En este caso, Pearl Abyss debería tomarse todo el tiempo que necesite para pulir y perfeccionar Crimson Desert, con el fin de que esté a la altura de las enormes expectativas que ha generado.