El juego gratuito para celular "The Division Resurgence" se lanzará para PC en agosto, según ha revelado Ubisoft en su nueva hoja de ruta, pero ya puedes jugarlo ahora mismo

"The Division: Resurgence" llegará oficialmente a PC en agosto, pero ya puedes jugarlo en acceso anticipado

Ubisoft ha compartido la hoja de ruta del juego para 2026

La siguiente fase de la temporada 1 comienza el 12 de mayo, y la fase 3, el 23 de junio

Ubisoft ha compartido la hoja de ruta de contenidos de su juego móvil gratuito The Division Resurgence, junto con una ventana de lanzamiento para la versión de PC.

Tal y como se detalla en una reciente entrada del blog, la compañía anunció que The Division Resurgence llegará a PC en la temporada 2, cuyo lanzamiento está previsto para agosto, pero ya hay disponible una versión de acceso anticipado para realizar pruebas técnicas.

«A partir de hoy, puedes jugar a The Division Resurgence en Ubisoft Connect y disfrutar de la progresión cruzada y la compatibilidad multiplataforma para que puedas jugar tanto en casa como en cualquier lugar», dijo Ubisoft. «Tu progresión en el juego desde el acceso anticipado también se transferirá cuando Resurgence se lance oficialmente para PC en la temporada 2».

El artículo continúa a continuación.

En cuanto al resto de la hoja de ruta, se lanzará una nueva temporada cada cuatro meses, y cada temporada introducirá nuevas fases cada seis semanas que ofrecerán contenido nuevo.

La próxima fase de la temporada 1 comenzará oficialmente el 12 de mayo y traerá eventos de tiempo limitado como los desafíos de la Zona Oscura y Speed Run, así como nuevos conjuntos cosméticos que incluyen camuflajes y skins de armas exóticas.

(Image credit: Ubisoft)

La actualización también presenta el pase de Operaciones Clasificadas 1.2, que incluye recompensas como el arma exótica gratuita «Batido de fresa», el conjunto completo de atuendos «Pirómano» y el aspecto de arma «Hot Rod».

La fase 3 de la temporada 1 está programada para el 23 de junio, y su pase de Operaciones Clasificadas 1.3 incluirá el arma exótica gratuita «Scorpio», el conjunto completo de atuendos «Freemen» y el aspecto de arma «Boombox».

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Como se mencionó anteriormente, la temporada 2 llega en agosto, seguida de la temporada 3 en diciembre, que también llega con una «gran expansión de la historia», pero los detalles al respecto se mantienen en secreto por ahora.

The Division Resurgence forma parte del universo de The Division y está disponible para jugar en dispositivos móviles y ahora también en PC en acceso anticipado. El productor ejecutivo Fabrice Navrez ha declarado anteriormente que está «muy satisfecho» con los controles táctiles, pero afirma que los jugadores pueden optar por jugar con un control si lo prefieren.

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