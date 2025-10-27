El jefe de Xbox, Phil Spencer, quiere “reducir las barreras de entrada” para que los juegos de la compañía lleguen a hardware de la competencia

El director de Xbox, Phil Spencer, se compromete con la estrategia multiplataforma de la editorial.

En cuanto a la PS5 y la Switch 2, afirma: «Nos encantaría que jugaran a nuestros juegos en esas plataformas».

La empresa sigue teniendo previsto lanzar una consola para la próxima generación.

¿Xbox dejara de tener exclusivas? El mismísimo Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, ha hablado más sobre la creciente estrategia multiplataforma de la marca Xbox.

En una entrevista con el medio japonés Famitsu, Spencer comentó sobre varios títulos recientes publicados por Xbox Game Studios que aparentemente han tenido buen desempeño en PlayStation 5, incluyendo Indiana Jones and the Great Circle, Ninja Gaiden 4 y The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

“Hemos recibido buenos comentarios sobre la versión de Indiana Jones and the Great Circle para PlayStation 5”, dijo. “Y está yendo muy bien desde una perspectiva comercial. Los títulos de Xbox Game Studios como The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered y Doom: The Dark Ages también han sido muy exitosos en PlayStation.”

Spencer también habló sobre los esfuerzos para llevar los juegos de Xbox Game Studios al Nintendo Switch 2, citando Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 como punto de partida.

“Estamos haciendo esfuerzos para reducir las barreras de entrada y que la gente pueda jugar nuestros títulos mediante servicios como Xbox Play Anywhere y Xbox Game Pass”, explicó Spencer.

Aunque, siendo honestos, eso suena un poco vacío después del aumento de precio tan absurdo del servicio de suscripción.

Spencer continuó:

“Pero al mismo tiempo, si hay personas que quieren jugar nuestros juegos en PlayStation 5 o Nintendo Switch 2, nos encantaría que pudieran hacerlo en esas plataformas. En ese sentido, hemos recibido un excelente apoyo tanto de Sony Interactive Entertainment como de Nintendo.”

Entre los más recientes movimientos multiplataforma de Xbox se incluye el lanzamiento de Indiana Jones and the Great Circle en Switch 2 en 2026. Además, la reciente revelación de Halo: Campaign Evolved confirmó que Master Chief hará su debut en PS5 el próximo año.

A pesar de este enfoque en una estrategia multiplataforma, Xbox parece seguir comprometida con el desarrollo de su propio hardware. La presidenta de Xbox, Sarah Bond, adelantó detalles sobre la próxima consola Xbox, afirmando que será:

“Una experiencia muy premium, muy cuidada y de gama alta.”

Y añadió:

“Ya comienzan a ver parte de nuestra visión en esta consola portátil (ROG Xbox Ally), pero no quiero revelar todo todavía.”

