El jefe de diseño de Arc Raiders afirma que las "ambiciones de Embark son sin duda muy grandes" en lo que respecta al desarrollo de la experiencia PvE

El jefe de diseño de Arc Raiders, Virgil Watkins, afirma que Embark Studios está satisfecho con el ciclo actual del final del juego, pero que le gustaría «intensificar» la experiencia PvE.

Según él, "seguir intensificando eso es lo que estamos buscando para crecer en el futuro".

El desarrollador también mencionó los Arcs gigantes del fondo, pero no pudo confirmar si hay planes para añadirlos como jefes finales que se puedan derrotar.

Embark Studios está considerando planes para evolucionar el ciclo final de Arc Raiders intensificando el PvE (jugador contra entorno).

Así lo ha afirmado el jefe de diseño de Arc Raiders, Virgil Watkins, en una entrevista reciente con GamesRadar+, en la que habló del escenario actual del final del juego, en el que hay que matar a las reinas y matriarcas para conseguir armas con las que matarlas mejor.

Watkins explicó que, aunque el equipo está "bastante contento" con el estado actual, "no creo que podamos subsistir para siempre con eso".

"Creo que, al final, si introducimos otro robot araña gigante de seis patas, será algo así como: "Vale, ya lo hemos entendido"", dijo Watkins. "Así que sí, creo que estamos pensando en llevar ese tipo de experiencias hacia algo diferente o adicional en el futuro, viendo cómo podemos mejorar la experiencia del jugador en el lado PvE".

Watkins añadió que Embark ha notado cómo los jugadores se han vuelto "sofisticados en su enfoque" a la hora de derribar drones y cree que "seguir mejorando eso es hacia donde queremos crecer a continuación".

Hablando de esos gigantescos Arcos que los jugadores pueden ver vagando por el fondo, y que algunos jugadores han apodado «El Emperador», Embark dijo que actualmente no tiene planes de introducirlos como jefes que se puedan matar, porque le preocupa que los servidores puedan explotar. Por ahora, parece un obstáculo técnico, pero sin duda sería genial enfrentarse a uno.

"Queremos ir a donde sea práctico para nosotros, o donde sea divertido, pero entonces empiezas a encontrarte con el lado práctico de la cuestión: ¿esto colapsará el servidor? ¿Puede soportar este tipo de cosas?", dijo Watkins.

"Nuestras ambiciones son sin duda grandes, y no voy a decir que las vayas a cumplir pronto, pero obviamente ves a los gigantes caminando en el fondo y esas cosas".

