El fin de una era: la histórica fábrica de PlayStation, donde se fabricaron 24 mil millones de discos de videojuegos, ya se está transformando en un laboratorio de microóptica

La PlayStation 5 podría ser la última en incluir una unidad de disco integrada como opción

Sony ya está reorientando su fábrica austriaca de producción de discos

Es la única planta de soportes físicos que le queda a Sony

Se mantendrá a la plantilla actual para trabajar en el área de microóptica

Todavía estamos impactados por el anuncio de Sony a principios de esta semana de que dejará de lanzar juegos de PlayStation en discos físicos a partir de principios de 2028, y ahora se sabe que la última fábrica de soportes físicos que le queda a Sony ya está siendo reconvertida.

Según ORF Salzburg (vía The Verge y Google Translate), la producción en la planta austriaca se reducirá a alrededor del 10 % de sus niveles actuales para 2028. La fábrica produce actualmente 600 000 discos Blu-ray en blanco cada día (la mitad de los cuales se utilizan para juegos de PlayStation), y Sony ha fabricado unos 26.4 mil millones de discos en total en todas sus plantas.

Sin embargo, se mantendrá a los 300 empleados actuales, según Dietmar Tanzer, director ejecutivo de Sony DADC (Digital Audio Disc Corporation). Se les capacitará en microóptica, es decir, en cómo integrar componentes ópticos en los espacios más pequeños posibles.

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En lugar de discos, las líneas de ensamblaje de la planta producirán microlentes ópticas. Uno de los usos de estos elementos que se menciona en el informe es la proyección de las señales de giro de los autos sobre la superficie de la calle, pero existen una gran variedad de aplicaciones potenciales.

"Ya no tenemos nada"

Esto se volverá cada vez más raro de ver (Image credit: Future)

El informe también cita a Markus Streibl, jefe de Microóptica en Sony DADC, quien afirma que la empresa invirtió recientemente 30 millones de euros (unos 34 millones de dólares / 26 millones de libras esterlinas / 49 millones de dólares australianos) en esta tecnología con el objetivo de desarrollar esta parte de su negocio.

Como señaló The Verge, hay indicios de que la planta de Austria ha estado fabricando microlentes al menos desde 2024. Estos pequeños componentes se producen, de hecho, en discos, por lo que habrá cierta similitud en cuanto a equipos y procesos.

Si bien Sony parece estar lista de inmediato para seguir adelante y mirar hacia el futuro, a muchos de nosotros nos cuesta más pasar página: los jugadores prometen abandonar la plataforma PlayStation debido a la preocupación por lo que esto significa para la propiedad de los juegos («ahora, literalmente, no somos dueños de nada», fue un comentario dejado por un usuario descontento).