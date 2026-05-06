El director ejecutivo de Take-Two afirma que GTA 6 no saldrá para PC el día del lanzamiento porque los jugadores de consola son el "consumidor principal", pero la verdadera razón es obvia

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, afirma que Grand Theft Auto 6 no saldrá para PC el día del lanzamiento, ya que Rockstar Games se centra en las consolas

Zelnick señala que Rockstar quiere atender al «consumidor principal» en las consolas

Un lanzamiento para PC en una fecha posterior podría animar a los consumidores a comprar el juego de nuevo

El lanzamiento de «Grand Theft Auto 6» de Rockstar Games se acerca a pasos agigantados, previsto para el 19 de noviembre de 2026, y ya se ha descartado por completo una plataforma para el día del estreno.

En una entrevista con Bloomberg, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, confirmó efectivamente que GTA 6 no llegará a PC en el momento del lanzamiento, ya que Rockstar está dando prioridad a las consolas. Esto desmiente algunos rumores que sugerían que Rockstar podría estar preparando un lanzamiento sorpresa en PC antes de lo que la mayoría esperaba.

Que Rockstar deje a PC en un segundo plano no debería ser una gran sorpresa, ya que esta es la tendencia que ha seguido durante años. Juegos anteriores como GTA 4, GTA 5 y Red Dead Redemption 2 llegaron a PC después de su lanzamiento en consolas.

El artículo continúa a continuación.

Cuando se le preguntó por qué GTA 6 no se lanzará en PC de inmediato, Zelnick dijo: «Rockstar siempre empieza en consolas porque creo que, en lo que respecta a un lanzamiento como este, se te juzga por atender al público principal», reforzando la idea de que los jugadores de consolas son la audiencia principal.

(Image credit: Rockstar Games)

"Se trata realmente de atender al consumidor principal. Si tu consumidor principal no está ahí, si no se le atiende en primer lugar y de la mejor manera posible, tampoco llegas a tus otros consumidores".

No hay duda de que a Rockstar Games le resulta más fácil optimizar los juegos para consolas. Sin embargo, sospecho que esa es solo la mitad de la razón por la que GTA 6 no se lanzará para PC el primer día.

La otra mitad es que Take-Two Interactive y Rockstar Games son plenamente conscientes de que pueden aumentar las ventas si logran que los consumidores compren el juego dos veces, una vez que se lance la versión para PC.

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Es una jugada comercial inteligente, pero también es frustrante para nosotros, los jugadores de PC. Esperemos que la espera no sea demasiado larga.

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