El director del juego Aliens: Fireteam Elite 2 afirma que el juego contará con "una gran variedad de opciones de personalización"

Chris Cross, director del juego Aliens: Fireteam Elite 2, afirma que el juego contará con "una gran variedad de opciones de personalización".

La nueva clase "Especialista" se puede personalizar para que sea casi como una clase múltiple.

Cross afirma que los jugadores pueden formar un equipo compuesto únicamente por cuatro médicos.

Aliens: Fireteam Elite 2 contará con "cantidades masivas de personalización" en todas las clases disponibles, incluida la nueva clase de final de juego llamada Specialist.

Así lo aseguró el director del juego, Chris Cross, en una entrevista con TechRadar Gaming durante Summer Game Fest 2026. Además de la incorporación del cooperativo para cuatro jugadores, explicó que existen "muchísimas formas distintas de configurar" la clase Specialist, la cual cuenta con su propio sistema de progresión.

"Básicamente, puedes terminar con multiclases realmente increíbles", comentó. Como ejemplo, mencionó una combinación que mezcla elementos de las clases Marauder y Gunslinger.

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El juego también introducirá cuatro nuevos tipos de daño elemental: fuego, criogénico, eléctrico y perforante, además de accesorios intercambiables para las armas. Estos podrán utilizarse para enfrentar a las tres facciones enemigas "expandidas": los Xenomorfos, los horrores del Patógeno y los Security Synths, cada una con sus propias fortalezas y debilidades frente a los distintos tipos de daño.

Los jugadores también podrán formar sus escuadrones como prefieran. Cross confirmó que un equipo puede estar integrado por "cuatro médicos y ninguno será igual".

"Hay suficiente personalización como para llevar cuatro médicos y que todos sean diferentes", explicó. "Todo gira en torno a la sinergia entre armas, el daño y las habilidades. Es curioso, porque pensarías que cuatro médicos no tendrían mucho potencial ofensivo, pero en realidad puedes tener un médico especializado en veneno y desplegar una estación médica que libera toxinas; es casi como hacer trampa, porque prácticamente todos van con salud sobrecargada. Es increíble".

Cross añadió que "prácticamente hay una cantidad infinita de formas de coordinarte con tus amigos y decidir cómo equiparse como grupo. Puedes personalizar todo hasta donde quieras".

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Administrar el equipamiento será aún más importante en las dificultades más altas, ya que el fuego amigo estará activado, lo que hará que la coordinación con el resto del escuadrón sea fundamental.

Por ello, Cross señaló que la capacidad de agacharse "se vuelve muy importante en las dificultades más altas".

"Agacharse parece algo trivial, pero en realidad es una de las cosas más importantes", afirmó.

El director también adelantó que el modo Horde ha sido "renovado" con respecto al primer juego, aunque prefirió mantener algunas de sus nuevas características en secreto por ahora.

Aliens: Fireteam Elite 2 se encuentra en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

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