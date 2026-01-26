El director de Xbox Game Studios afirma que "vamos a intentar ser más coherentes" con su estrategia de lanzamiento de juegos para PS5

El director de Xbox Game Studios, Craig Duncan, ha hablado sobre la estrategia de lanzamiento de la empresa para PS5.

Ha afirmado que Xbox «intentará ser más coherente» con los lanzamientos para PS5.

A diferencia de otros títulos de Xbox, se espera que Forza Horizon 6 se lance en PS5 fuera de sincronía con otras plataformas.

¿Eres de los que le emociona los próximos lanzamientos de Xbox en PlayStation? De ser así, estás en el lugar indicado, pues Xbox ha hablado un poco más sobre su estrategia de lanzamiento para PlayStation 5, llegando incluso a admitir que las cosas podrían ir mejor en ese aspecto.

En una entrevista con GamesRadar+, el director de Xbox Game Studios, Craig Duncan, entró en detalles sobre el éxito de los esfuerzos de la editorial en la consola de Sony, destacando Forza Horizon 5 como un caso especialmente impresionante.

"Forza Horizon 5, que se lanzó para PS5 el año pasado, tuvo muy buenos resultados", afirmó Duncan. "Contribuyó al crecimiento de la comunidad en torno al juego, ya que ofrece a todos más gente con la que jugar. Para mí, esta estrategia consiste realmente en cómo podemos hacer que nuestros juegos lleguen al mayor número de personas posible".

Xbox Game Studios lanzó varios de sus títulos en PS5 el año pasado. Juegos como Doom: The Dark Ages y The Outer Worlds 2 llegaron a la consola el mismo día que las versiones para Xbox y PC. Sin embargo, algunos no tuvieron tanta suerte, como Indiana Jones and the Great Circle, que llegó a PS5 más tarde.

Esto también será así en el caso de Forza Horizon 6, que llegará a Xbox y PC el 19 de mayo de 2026. Sin embargo, se espera que salga a la venta para PS5 a finales de este año, aunque en el momento de escribir este artículo no se ha especificado una fecha concreta. Esto tampoco coincide con los lanzamientos de Fable y Kiln, que están previstos para PS5 el mismo día que para otras plataformas.

Duncan explicó por qué podría ser así: "Siempre hay realidades de desarrollo cuando se inician estos proyectos: el tamaño del equipo y los planes que tenemos al inicio del desarrollo...

A veces somos inconsistentes. Algunos juegos se ven en un solo lugar, otros en varios. Solo quiero que sepan que vamos a trabajar en eso y que vamos a intentar ser más consistentes con lo que hacemos".

