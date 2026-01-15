El director de Split Fiction, Josef Fares, elogia a Nintendo, Rockstar y Naughty Dog por "superar los límites de la innovación con un presupuesto AAA"

En una entrevista con The Game Business, el director de Split Fiction, Josef Fares, ha comentado sobre la viabilidad actual del desarrollo AAA.

Fares cree que los juegos AAA aún pueden asumir riesgos e innovar, al igual que lo hacen los títulos independientes y AA.

"Yo diría que, en realidad, Naughty Dog está llevando la innovación al límite con un presupuesto AAA".

Josef Fares, director de Split Fiction e It Takes Two, se reunió recientemente con The Game Business para hablar sobre el estado actual del desarrollo de videojuegos.

En respuesta a una pregunta sobre si es más difícil para los juegos AAA asumir riesgos, en comparación con los títulos AA e independientes, Fares respondió que los grandes estudios como Naughty Dog, Nintendo y Rockstar siguen innovando en sus proyectos AAA.

"Yo diría que, en realidad, Naughty Dog está llevando la innovación al límite con un presupuesto AAA", replica. "Yo diría que Rockstar también lo está haciendo. Nintendo, en la mayoría de los casos, también. Así que se puede hacer un gran título AAA y, al mismo tiempo, asumir riesgos innovadores".

Josef Fares dirige actualmente Hazelight Studios, el equipo publicado por EA que ha lanzado A Way Out, It Takes Two y Split Fiction en la última década. A pesar de su convicción de que los juegos AAA aún pueden impulsar la innovación, Fares reconoce los riesgos asociados a los proyectos a gran escala:

"Pero una vez que superas un presupuesto de 100 millones de dólares, piensas: "Vale, mierda. Hay mucho dinero en juego". La gente tiene más miedo. Es comprensible. Pero está demostrado que se puede hacer".

En el resto de la entrevista, Josef Fares comenta el futuro del desarrollo de videojuegos, en particular en lo que respecta a los posibles riesgos y ventajas de utilizar la IA generativa para crear videojuegos. "No creo que la IA vaya a tomar el control. No lo creo. Pero es muy difícil responder a esa pregunta. ¿Quién sabe lo que pasará en el futuro?".

Split Fiction se lanzó el 6 de marzo de 2025 para PS5, Xbox Series X y PC, antes de llegar a Nintendo Switch 2 el 5 de junio de 2025. Nos encantó el último trabajo de Hazelight Studios, al que otorgamos 5 estrellas de 5 y calificamos como "pionero de los juegos cooperativos".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.