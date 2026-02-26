El director de jugabilidad de 007 First Light afirma que los jugadores "verán los juegos de Arkham" en los combates, así como Uncharted en sus entornos destructibles

El director de jugabilidad de 007 First Light afirma que IOI se inspiró en otros juegos de acción y aventura AAA

Andreas Krogh afirma que el equipo se inspiró en los juegos de Batman Arkham para el combate y en Uncharted para la destructibilidad del entorno

Añade que el juego ofrecerá a los jugadores la libertad de elegir cómo completar una misión

El director de jugabilidad de 007 First Light, Andreas Krogh, ha revelado qué juegos inspiraron el juego de acción y aventura de James Bond de IO Interactive.

En una entrevista con GameInformer (a través de GameSpot), Krogh habló de las influencias que tuvo en cuenta IOI, entre las que se incluyen los juegos AAA "de la misma escala" que 007 First Light. Entre ellos se encuentran los juegos de Batman: Arkham, así como Uncharted, de Naughty Dog.

"¿Cuáles son nuestras referencias aquí? ¿Qué otros juegos lo hacen bien, a la misma escala y con el mismo alcance que este juego? Obviamente, tenemos algunas referencias en el enfoque del combate cuerpo a cuerpo", dijo Krough.

"Creo que se ven los juegos de Arkham, se ven esos juegos en él. También se ven algunas interpretaciones modernas de la destructibilidad del entorno que no son necesariamente de los juegos de Arkham, sino interpretaciones más recientes como Uncharted. Tenemos un sistema más profundo que eso porque queremos hacer más, y en cuanto a los disparos, se ven referencias que también provienen de juegos modernos".

IOI es conocida por su excelente enfoque de la libertad del jugador en su serie Hitman, concretamente, por cómo se completan los escenarios de asesinato. Puedes actuar de forma totalmente sigilosa, eliminar a los objetivos sin alertar a los guardias con un silenciador o con tus propias manos, simular accidentes e incluso hacerles resbalar con una cáscara de plátano.

Por otro lado, 007 First Light será un poco diferente. Se trata de un juego de acción y aventura con una narrativa simplificada, pero Krough explicó que la libertad para elegir cómo completar una misión sigue estando presente, aunque esta vez no habrá cáscaras de plátano.

Eso significa que podrás usar el sigilo para escabullirte entre los enemigos o ir a lo grande, al estilo clásico de Bond, con una gran variedad de armas y artilugios a tu disposición.

«Queremos que el jugador elija por sí mismo. ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Qué estilo de juego prefieres? Juega así», dijo Krogh.

007 First Light se lanzará el 27 de mayo de 2026 para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

