El director de Final Fantasy 7 Remake Parte 3 confirma que la PC será la plataforma principal y destaca que el lanzamiento multiplataforma "no afectará en absoluto" a la calidad en PS5, Xbox y Switch 2
"Para empezar, nuestra estructura de desarrollo simplemente no funciona así"
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- El director de la trilogía del remake de Final Fantasy 7, Naoki Hamaguchi, ha hablado sobre la multiplataforma de la serie.
- Destaca que la multiplataforma "no reducirá en modo alguno la calidad de la tercera entrega".
- Se especula que la tercera parte se lanzará en 2027 o 2028.
El director de Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, ha hablado sobre el próximo final de la trilogía del remake, así como sobre el impacto de un posible lanzamiento multiplataforma para PC, PS5, Xbox Series X y S, y Switch 2.
En declaraciones a Automaton, Hamaguchi señaló la preocupación por el cambio de la serie remake a un lanzamiento multiplataforma. «Sin embargo», dijo, señalando la buena acogida de las versiones de Xbox Series y Switch 2 de los juegos, «nuestra decisión de pasar a ser multiplataforma con la serie Final Fantasy 7 Remake no reducirá en modo alguno la calidad de la tercera entrega. Nuestra estructura de desarrollo simplemente no funciona así».
Hamaguchi continúa hablando de varias optimizaciones para cada plataforma, destacando el uso de tarjetas Game-Key en Switch 2 para descargar el juego completo a la consola sin comprometer la calidad. También hace referencia a la «amplia memoria» de Switch 2, que hace que la plataforma sea aún más viable para la trilogía.
Hamaguchi confirma entonces que la PC es la plataforma principal del equipo de desarrollo, y continúa explicando que: «al adaptar el juego a cada plataforma, reducir la calidad de forma generalizada no es necesariamente la solución, ya que esto puede comprometer la expresión visual deseada. Por eso nos aseguramos de revisar todo a ojo y realizar ajustes para que cada versión se ajuste a la visión original».
Vale la pena leer la entrevista completa; Hamaguchi hace un gran trabajo al explicar los beneficios y los procesos del desarrollo multiplataforma de una manera muy fácil de entender.
Hasta ahora, la serie Final Fantasy 7 Remake, incluido Final Fantasy 7 Rebirth, ha sido elogiada por la calidad de sus adaptaciones para PC, Xbox y Switch 2. No espero que eso cambie con la tercera entrega, aunque Square Enix tenga previsto lanzar el juego en todas las plataformas principales desde el primer día, abandonando así la exclusividad temporal de PlayStation para Remake y Rebirth.
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores consolas de videojuegos
1. La mejor en general:
PlayStation 5 Slim
2. La mejor "oferta":
Xbox Series S
3. La mejor "portátil":
Nintendo Switch 2
4. La más poderosa:
PlayStation 5 Pro
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Rhys is TRG's Hardware Editor, and has been part of the TechRadar team for over four years. Particularly passionate about high-quality third-party controllers and headsets, Rhys strives to provide easy-to-read, informative coverage on gaming hardware of all kinds. As for the games themselves, Rhys is especially keen on fighting and racing games, as well as soulslikes and RPGs.
- Antonio QuijanoEditor