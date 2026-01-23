El director de Beast of Reincarnation dice que la prioridad de Game Freak es ofrecer una "experiencia de juego" de calidad en lugar de fidelidad gráfica

El director de Beast of Reincarnation, Kota Furushima, ha dicho que la prioridad de Game Freak es ofrecer una buena "experiencia de juego".

El director dice que los gráficos y el rendimiento son importantes, pero el estudio quiere asegurarse de que "nuestra visión pueda llegar a sus manos y a sus corazones".

El juego acaba de recibir un nuevo tráiler en la presentación Xbox Developer Direct

El estudio Pokémon Game Freak se centra más en ofrecer una buena experiencia de juego que en la fidelidad gráfica en su próximo juego de acción y aventuras, Beast of Reincarnation .

Beast of Reincarnation , en prácticamente todos los aspectos, dista mucho de los juegos por los que Game Freak es conocido. Ofrece combates trepidantes, un compañero lobo que puede usar habilidades mediante un sistema de comandos, una historia ambientada en un Japón postapocalíptico y desafiantes combates contra jefes.

Es claramente el juego más ambicioso de Game Freak hasta el momento, pero el director del juego, Kota Furushima, ha dicho que el estudio no busca hacer un juego "de cierto nivel de calidad", sino uno que ofrezca una experiencia que permanezca en los jugadores.

"Creo que cuando se trata de Beast of Reincarnation , y supongo que lo consideraríamos como la escala y la ambición del título, cuando abordamos el diseño del juego, no buscamos hacer, digamos, un título de cierto nivel de calidad", dijo Furushima en una entrevista con IGN después del Xbox Developer Direct, donde pudimos ver un nuevo tráiler del juego.

Los comentarios del director llegan en respuesta a una pregunta sobre las preocupaciones que los jugadores puedan tener sobre el juego, luego de las críticas que el estudio ha recibido por el desempeño de sus juegos anteriores de Pokémon .

Furushima explicó que la optimización será importante, pero la prioridad de Game Freak es la experiencia de juego general.

"Buscamos ofrecer una experiencia de juego muy específica, con fidelidad visual y gráfica; esto es algo que la respalda, todo lo que implica", dijo. "Eso incluye aspectos como la corrección de errores y la optimización. Todo está ahí para mejorar la jugabilidad y la experiencia.

"Nos centramos en la experiencia de juego. Parte de ello, por supuesto, es asegurarnos de que funcione de maravilla, pero nuestra prioridad es que la experiencia llegue a ustedes y que nuestra visión llegue a sus manos y corazones".

Beasts of Reincarnation se lanzará este verano para PC, PS5 , Xbox Series X y Xbox Series S.