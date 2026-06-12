El director creativo de "Alien: Isolation 2" confirma que la secuela se inspirará en la película original: "La autenticidad es el prisma a través del cual lo hacemos todo"

Alien: Isolation 2 se desarrollará meses después de los acontecimientos del primer juego

El director creativo, Al Hope, afirma que la secuela sigue inspirándose en la primera película de Alien

Hope añade: "Nuestro objetivo es mantenernos fieles al espíritu de esa primera película"

Creative Assembly ha confirmado que Alien: Isolation 2 se desarrollará meses después de los acontecimientos del primer juego y que, una vez más, estará inspirado en la primera película de Alien.

Durante una entrevista con TechRadar Gaming en Summer Game Fest 2026 (SGF), el director creativo Al Hope y el director de animación Simon Ridge explicaron cómo el estudio está expandiendo el universo de Alien en esta secuela, confirmando que las películas siguen siendo la base sobre la que se construye el proyecto.

"Obviamente, nos encanta el universo de Alien", comentó Hope. "Creo que el primer juego estaba muy ligado a la primera película en cuanto a apariencia, atmósfera y a la protagonista Amanda, hija de Ripley. Pero en Isolation 2, que ocurre meses después de los eventos del primer juego, seguimos moviéndonos dentro de ese maravilloso espacio que tanto nos apasiona.

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"Sentimos que la primera película sigue siendo una fuente muy rica para explorar y expandir. Nos pareció una gran oportunidad para seguir profundizando en esa parte de la propiedad intelectual".

Por su parte, Ridge explicó que la primera película de Alien fue "una guía fundamental" durante el desarrollo del juego original y sirvió como la base de todo lo que el equipo construyó.

"Tener eso presente nuevamente en la secuela nos ayuda a asegurarnos de que estamos creando algo que ofrezca una experiencia similar, porque esa es nuestra base, aunque ahora también estamos incorporando nuevos elementos", señaló Ridge. Entre esas novedades, tanto él como Hope destacaron los nuevos escenarios exteriores, algo que no aparece en la primera película.

"Nos tomamos muy en serio la creación de algo que se sienta auténtico", continuó Hope, explicando que el equipo sigue desarrollando "nuevos elementos" para ampliar el universo de la franquicia.

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"Nuestro objetivo es mantenernos fieles al espíritu de esa primera película", afirmó. "La autenticidad es el filtro a través del cual hacemos absolutamente todo".

Alien: Isolation 2 ya se encuentra en desarrollo y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 y PC.

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