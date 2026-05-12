El desarrollador de Battlefield 6 afirma que el equipo está "dedicado al 100 %" y que "ofrecerá contenido nuevo y muy atractivo" cada temporada

La temporada 3 de Battlefield 6 se lanza hoy

Incluye un nuevo mapa enorme y nuevas armas, entre otras novedades importantes

Un desarrollador describió al equipo como "100% dedicado" a mejorar el juego

En este momento, parece que Battlefield 6 se encuentra en una situación un tanto complicada. Tras un lanzamiento que batió récords, el número de jugadores en Steam se ha estancado (según datos de SteamDB) y, aunque el juego sigue siendo uno de los más jugados en la plataforma, su número de usuarios es inferior al 10 % del pico máximo alcanzado.

El desarrollador Battlefield Studios (una combinación de los equipos Dice, Criterion, Ripple Effect y Motive de Electronic Arts) sufrió despidos a principios de este año, lo que muchos especularon que fue el resultado de que el juego no lograra retener a los jugadores según las expectativas.

Aun así, el equipo trabaja sin descanso para lanzar actualizaciones periódicas, y la última, la Temporada 3, se estrena hoy. Esta introduce muchas de las cosas que los fans han estado pidiendo: el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha, en una nueva versión del querido «Railway to Golmud» de Battlefield 4, una variedad de nuevas armas y un modo Battle Royale clasificatorio.

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Antes del lanzamiento de la temporada, el productor ejecutivo Philippe Ducharme le dijo a TechRadar Gaming que el equipo quería lograr «el equilibrio adecuado» con el mapa que se está agregando.

«Hemos hablado de los mapas de la temporada 3. También hemos dado pistas sobre los mapas de la temporada 4, que también son mapas muy grandes», dijo.

«Lo vemos como un conjunto global, asegurándonos de ofrecer mapas que se adapten bien a los diferentes estilos de juego y que encajen bien con los temas de la temporada. Teníamos la necesidad de contar con mapas de mayor tamaño, algo que estamos cubriendo ahora con Golmud y en lo que vamos a seguir trabajando para futuras temporadas».

(Image credit: Electronic Arts)

Aunque su abundancia fue motivo de queja habitual en el lanzamiento, esto no significa que los mapas pequeños (a menudo llamados «trituradoras de carne» por los jugadores) vayan a desaparecer.

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«Los meat grinders siempre son divertidos. Son diferentes y pueden resultar muy frustrantes, pero también son mapas divertidos y atractivos», argumentó Ducharme. «Se trata de asegurarnos de que somos capaces de encontrar el equilibrio adecuado entre lo que ofrecemos a nuestros jugadores cada temporada para que estén emocionados por volver».

Añadió que el equipo está activamente «comprometido con mejorar la experiencia» con cada nueva actualización. «Cada temporada, ofrecemos contenido nuevo extremadamente atractivo que resulta emocionante para los jugadores, que es diferente», continuó. «También estamos 100 % dedicados a asegurarnos de que la experiencia general, la base que hemos construido, siga mejorando».

Tendremos que esperar para ver si la temporada 3 recupera a los jugadores que dejaron de jugar a Battlefield 6, o incluso si logra atraer a otros nuevos, pero si te interesa probar el juego, ya puedes comprarlo para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC.

Battlefield Redsec, un componente independiente de battle royale, está disponible de forma gratuita en las mismas plataformas.

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