El cofundador de Rockstar Games explica por qué GTA no volvió a ambientarse en Londres: "El juego estaba muy centrado en Estados Unidos"

El cofundador de Rockstar Games, Dan Houser, ha hablado sobre la serie Grand Theft Auto en una nueva entrevista.

Ha explicado por qué los juegos no se han alejado mucho del escenario estadounidense.

"Sería muy difícil que funcionara en Londres o en cualquier otro lugar", afirmó.

¿Deseabas más de GTA ambientado en Londres? De ser así, tenemos malas noticias directamente del cofundador de Rockstar Games, Dan Houser, quien habló sobre la serie Grand Theft Auto en una nueva entrevista.

Además de cofundar Rockstar junto a su hermano, Houser fue guionista de Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto 4 y Grand Theft Auto 5, así como de los dos juegos de Red Dead Redemption.

En una conversación con el podcaster Lex Fridman, Houser explicó por qué los juegos de GTA no han vuelto a un escenario como Londres, que ya apareció en la expansión de Grand Theft Auto de 1997, London 1969.

"Hicimos una pequeña cosa en Londres hace 26 años", dijo. "Fue muy bonito y divertido, ya que fue el primer paquete de misiones para la [primera] PlayStation".

Sin embargo, en lo que respecta a los juegos principales, Houser explicó que «siempre decidimos que había tanto de cultura estadounidense inherente a la [franquicia] que sería muy difícil que funcionara en Londres o en cualquier otro lugar».

"Se necesitaban armas, se necesitaban personajes más grandes que la vida", añadió. "Simplemente parecía que el juego tenía mucho que ver con Estados Unidos, posiblemente desde la perspectiva de un forastero [...] y que realmente no habría funcionado de la misma manera en otro lugar".

Houser renunció a Rockstar en 2020 y fundó un nuevo estudio llamado Absurd Ventures.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por el momento, no está claro quién está escribiendo el próximo juego de GTA, Grand Theft Auto 6, cuyo lanzamiento está previsto para mayo del próximo año para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.