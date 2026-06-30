"El código original está en este juego": el productor ejecutivo de Halo Campaign Evolved afirma que se han rediseñado algunos diseños de niveles para evitar la "monotonía", pero que "estás jugando con el ADN del juego original"

Damon Conn, productor ejecutivo de Halo Campaign Evolved, afirma que los encuentros y los niveles han reducido su "repetitividad".

Conn explica que el código original sigue estando presente en el juego, aunque en una nueva versión.

Agrega que hay "diferentes elementos en juego, al tiempo que se conserva esa historia, esa intención original".

Halo Studios ha confirmado que Halo Campaign Evolved aún conserva el código original de Halo: Combat Evolved oculto bajo la nueva versión del Unreal Engine 5.

Así lo afirmaron el productor ejecutivo Damon Conn y el director creativo Max Szlagor en una entrevista con TechRadar Gaming durante el Summer Game Fest 2026, donde hablaron sobre cómo el equipo logró recrear la esencia del juego original al tiempo que creaba un shooter moderno.

Conn explicó que también se revisaron algunos de los encuentros y se aseguraron de «reducir» su «repetición».

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«Sin alterar la historia general ni la forma en que se desarrolla el juego», aclaró, «sino simplemente para que la experiencia sea más agradable. Algunos de los niveles son un poco repetitivos, y tratamos de solucionar eso también. Al mismo tiempo que conservamos esa esencia original».

El productor ejecutivo continuó, confirmando que el «código original» de Halo: Combat Evolved «está en este juego, bajo el nuevo Unreal Engine 5».

«Está bajo una capa de Unreal, así que estás jugando con el ADN del juego original», dijo Conn.

Al referirse específicamente a The Library —los niveles laberínticos de Halo: Combat Evolved que presentan oleadas de The Flood—, Conn señaló que cada espacio y cada encuentro ahora son «visualmente distintos».

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«En cada nivel, puedes ver cómo va avanzando con el tiempo», explicó. «Puedes notar que los tipos de Flood con los que te enfrentas en cada piso van cambiando. También nos hemos centrado en otras facetas de lo que significa estar en La Biblioteca. Además, hay nuevas dinámicas de juego integradas en esos espacios. Verás una nueva forma de Flood ahí dentro. Una vez más, las nuevas armas están integradas aquí.

«En realidad hay muchos elementos diferentes en juego, al tiempo que se conserva la historia y la intención original. La iluminación [por ejemplo] también contribuye a crear la atmósfera propia de La Biblioteca. Recorrer ese nivel debería sentirse como una experiencia totalmente nueva».

Halo Campaign Evolved se lanzará el 28 de julio para PS5, Xbox Series X, Series S y PC.

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