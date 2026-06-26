"El código original está en este juego", afirma el productor ejecutivo de Halo Campaign Evolved, quien añade que algunos diseños de niveles se han rediseñado para evitar la "repetición", pero que "estás jugando con la esencia del juego original"

El productor ejecutivo de Halo Campaign Evolved, Damon Conn, afirma que los encuentros y los niveles han reducido su "repetición".

Conn explica que el código original todavía está presente en el juego bajo la nueva versión.

Añade que hay "diferentes elementos en juego, manteniendo la historia y la intención original".

Halo Studios ha confirmado que Halo Campaign Evolved aún conserva el código original de Halo: Combat Evolved oculto bajo la nueva versión de Unreal Engine 5.

Así lo afirmaron el productor ejecutivo Damon Conn y el director creativo Max Szlagor en una entrevista con TechRadar Gaming durante el Summer Game Fest 2026 , donde hablaron sobre cómo el equipo logró recrear la esencia del juego original al tiempo que creaban un juego de disparos moderno.

Conn explicó que también se abordaron algunos de los encuentros y se garantizó "reducir" su "repetición".

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"No se trata de alterar la historia principal ni la dinámica del juego", aclaró, "sino de mejorar la experiencia. Algunos niveles son un poco repetitivos, y también intentamos pulirlos, manteniendo la esencia original".

El productor ejecutivo continuó confirmando que el "código original" de Halo: Combat Evolved "está en este juego, bajo el nuevo Unreal Engine 5".

"Está integrado en Unreal Engine, así que estás jugando con la esencia del juego original", dijo Conn.

En referencia a La Biblioteca en particular, los niveles laberínticos de Halo: Combat Evolved que presentan oleadas de The Flood, Conn dijo que cada espacio y encuentro ahora es "visualmente distinto".

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"En cada nivel, puedes ver cómo progresa con el tiempo", explicó. "Puedes ver cómo cambian los tipos de Flood que encuentras en cada piso. También hemos profundizado en otras facetas de lo que significa estar en La Biblioteca. Hay nuevas mecánicas de juego integradas en esos espacios. Verás una nueva forma de Flood allí. De nuevo, las nuevas armas están integradas aquí".

"Hay muchos elementos diferentes que se combinan, manteniendo la historia y la intención original. La iluminación, por ejemplo, contribuye a crear la atmósfera de La Biblioteca. Recorrer ese nivel debería ser una experiencia totalmente novedosa."

Halo Campaign Evolved se lanzará el 28 de julio para PS5 , Xbox Series X , Series S y PC.