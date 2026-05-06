El cocreador de Fallout afirma que, hoy en día, a los jugadores "se les impone una opinión a través del canal en línea que están viendo": "Encuentran a alguien que les cae bien y, entonces, la opinión de esa persona se convierte en la suya"

Timothy Cain, cocreador de Fallout, afirma que algunos jugadores adoptan las opiniones de los influencers a los que siguen

Cain sostiene que los jugadores no se forman su propia opinión y "recurren a los influencers para que les digan cómo pensar sobre los juegos"

El veterano desarrollador añade que le "preocupa" el futuro del discurso sobre los videojuegos

Timothy Cain, cocreador de Fallout y codesarrollador de The Outer Worlds, ha compartido su opinión sobre el discurso en línea y sobre cómo algunos jugadores ya no son capaces de formarse su propia opinión sobre los videojuegos.

En un nuevo video titulado "Cómo Internet cambió el diseño de los juegos" en su propio canal de YouTube, Cain habló sobre cómo ha cambiado la crítica de los videojuegos a lo largo de los años, en respuesta a un suscriptor que le preguntó cómo las redes sociales y las transmisiones en vivo han cambiado el diseño de los juegos (vía VGC).

El desarrollador comenzó sugiriendo que algunos desarrolladores diseñan sus juegos pensando en los clips de redes sociales, específicamente en cómo los momentos importantes, como las cinemáticas, se verían para el jugador que está transmitiendo el juego y para la audiencia.

El artículo continúa a continuación.

«Muchos diseñadores como yo solíamos pensar: “Bueno, ¿cómo se verá cierto evento en el juego cuando alguien lo esté jugando en vivo o se grabe jugando para subirlo como transmisión?”», dijo Cain. «Pensábamos en las cinemáticas. Pensábamos en los jefes finales. Pensábamos en armas inusuales que se pudieran conseguir.

«Y por eso, queríamos que se viera realmente bien en video. Y esa fue una de las razones por las que los efectos de partículas se volvieron tan importantes, porque no solo querías un simple 'boom'. Querías una gran explosión, y querías que fuera bonita y colorida y todas esas cosas, especialmente en un clip, porque la gente lo verá en algún canal donde alguien esté hablando del juego, y verán ese clip, y entonces realmente querrán jugar el juego».

Cain continuó diciendo que los desarrolladores ahora piensan en sus juegos de la misma manera que piensan en las entrevistas con los medios, y explicó que tenían que preparar frases impactantes para que, al ser citadas, generaran interés en el juego.

"Cuando ibas a una entrevista, pensabas: “Bueno, tengo que tener algunas frases impactantes listas, así que cuando me citen, quiero asegurarme de que citen esas frases”. Ahora es más bien: “¿Qué parte de nuestro juego sería un buen clip para que los influencers lo muestren?”, explicó.

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How The Internet Changed Game Design - YouTube Watch On

Cain continuó sugiriendo que los influencers, como los YouTubers, ya no son el lugar al que la gente acude en busca de consejos sobre videojuegos, y le preocupa que algunos espectadores ahora busquen adoptar opiniones en lugar de formarse las suyas propias.

«Ahora estamos en la década de 2020, y muchos jugadores ni siquiera acuden a los influencers en busca de reseñas. Acuden a ellos para que les digan cómo pensar sobre los videojuegos. Así que la gente no se forma opiniones a partir del video en línea. Se les entrega una opinión desde el canal en línea que están viendo», dijo Cain.

«Lo que esto significa es que he visto cómo las reseñas han pasado de decir "este juego tiene menos combate y más acertijos y diálogos con los que interactuar que este otro juego" a "este juego es estúpido, de ritmo lento y hecho para jugadores ocasionales; creo que deberías pasarlo por alto".

«Esa es una gran diferencia en cómo se presentan los juegos. Pero cada vez más gente se decanta por lo segundo. Dicen: “No tengo tiempo. Hay demasiados juegos. Solo dime si debo comprarlo. Dime si es para mí”. Así que encuentran a alguien que les gusta y la opinión de esa persona se convierte en la suya».

Cain dijo que puede haber un beneficio en los influencers que ofrecen consejos a los jugadores sobre un juego, lo que él llama un «lado positivo» para alguien con las mismas preferencias y una guía para encontrar nuevos juegos, pero hoy en día hay más ejemplos de espectadores que repiten lo que han dicho los influencers sin pensar por sí mismos.

«Así es como yo mismo busco a los críticos de videojuegos», explicó. «Miro sus reseñas de juegos que ya conozco. Si les gustan los que a mí me gustaron y no les gustan los que a mí no me gustaron, entonces confiaré en ellos en el futuro para las reseñas de juegos que aún no he jugado.

«Pero lo negativo de esto es que cada vez más gente parece estar renunciando a su propio criterio para dejarse llevar por el de las personas que ven en línea. Es como decir: ‘No quiero pensar en ello, dime tú qué debo pensar’. Y a veces veo eso en este canal, cuando recibo varios comentarios casi idénticos de la gente, y me doy cuenta de que solo están citando a un influencer de Internet. A veces es un meme, pero más a menudo es: ‘Ah, este influencer dijo tal cosa sobre esto, y ahora solo lo están citando sin atribuirlo en un comentario’. A veces incluso cuando no se aplica, lo que me hace preguntarme: «¿Están entendiendo por qué la persona dijo eso?»

El veterano desarrollador agregó que está «preocupado» por el futuro del discurso sobre los videojuegos y que no sabe cómo serán los años 2030, pero que irá «en una de dos direcciones porque el péndulo siempre oscila».

Concluye que o bien las cosas «se controlarán aún más estrictamente en burbujas», lo que sugiere que estos jugadores se limitarán a seguir a uno o a un pequeño grupo de influencers, «y todos sus pensamientos estarán guiados por estas personas», o «quizás la próxima generación se canse de eso. Se canse de todas las etiquetas y de encasillar todo».

«"He definido un marco, y este juego entra en ese marco, y no voy a verlo de otra manera"», dijo.

«Tengo curiosidad por ver adónde va eso. Básicamente, internet permite que ese péndulo oscile muy lejos y muy rápido. Así que no sé hacia dónde se dirigirá la década de 2030, pero eso es lo que ha pasado con el diseño de juegos, los influencers en línea y las redes sociales durante los últimos cuatro o cinco años».

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