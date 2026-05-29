El capitán Price regresa en Modern Warfare 4 para una campaña de Call of Duty que "combina la grandiosidad de una superproducción con la autenticidad de la realidad"

La campaña de "Call of Duty: Modern Warfare 4" volverá a las raíces de la serie "con una narrativa oscura y cruda", según el desarrollador Infinity Ward

La campaña se desarrollará en la península de Corea y seguirá a un joven soldado coreano que se ve envuelto en una nueva guerra

El capitán Price regresará una vez más y formará una alianza independiente, al margen de la Task Force 141

Se ha anunciado Call of Duty: Modern Warfare 4, que contará con una nueva campaña que vuelve a las raíces «realistas» por las que la serie es más conocida.

Por si te lo perdiste, Activision e Infinity Ward han confirmado que el próximo juego de la serie principal de Call of Duty se lanzará el 23 de octubre para las consolas de la generación actual, incluida la Nintendo Switch 2.

En su lanzamiento, el juego contará con un modo multijugador y un modo DMZ con mapas completamente nuevos, así como una campaña completa que, según se dice, "vuelve a las raíces de la serie con una narrativa oscura y cruda, escenas cinematográficas y momentos de juego inmersivos" que "se sienten a la vez a gran escala y basados en la autenticidad".

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"Una invasión a gran escala estalla en un nuevo escenario de guerra, en la península de Corea, desencadenando una crisis que se intensifica rápidamente y que no se parece a nada de lo que la franquicia haya abordado antes", adelanta el estudio.

"En una narrativa de alto riesgo y escala sin precedentes, sacada directamente de los titulares, una mezcla volátil de tensión política, operaciones encubiertas e interferencia externa empuja al mundo al borde de la guerra. El soldado Park, un joven soldado de infantería coreano, se ve empujado al combate por primera vez, mientras él y su escuadrón se ven obligados a superar obstáculos imposibles en un apasionante viaje de cero a héroe".

Además, Modern Warfare 4 contará una vez más con el regreso del capitán John Price, uno de los personajes favoritos de los fans, quien formará una alianza independiente que operará al margen del sistema y separada de su equipo, la Task Force 141. Price ha sido un personaje central en todas las entregas principales de Modern Warfare, pero aún no se ha confirmado si más miembros de su escuadrón aparecerán en el próximo juego.

Los jugadores podrán emprender misiones por todo el mundo y enfrentarse a diversos escenarios de combate, desde la guerra de trincheras en Corea hasta combates cuerpo a cuerpo en Nueva York, pasando por persecuciones a alta velocidad por París, incursiones nocturnas del SAS en Bombay y asaltos a toda la ciudad para recuperar territorio.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 "marcará un nuevo capítulo para el estudio" y no estará disponible para PlayStation 4 ni Xbox One.

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