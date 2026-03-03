El Capcom Spotlight de esta semana presenta grandes novedades sobre Pragmata, Mega Man y Monster Hunter Stories 3, pero uno de los juegos más esperados para 2026 ni siquiera apareció

Capcom Spotlight vuelve esta semana, el 5 de marzo.

Habrá novedades sobre títulos como Pragmata y Monster Hunter Stories 3.

Parece que falta un gran juego, Onimusha: Way of the Sword.

¡Atención fans de Capcom! La presentación Capcom Spotlight de la compañía vuelve esta semana con novedades sobre los próximos juegos, así como sobre títulos que ya se han lanzado.

Según se ha anunciado en la página web oficial del desarrollador, Capcom Spotlight tendrá lugar el 5 de marzo de 2026 a las 2 p. m. PST / 5 p. m. EST / 10 p. m. GMT / 11 p. m. CEST. La presentación durará «aproximadamente 30 minutos». »

Capcom ya ha adelantado los juegos que se presentarán durante el evento: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Pragmata, Mega Man: Dual Override, Mega Man Star Force Legacy Collection y Street Fighter 6.

Los dos primeros se lanzarán muy pronto, el 13 de marzo y el 24 de abril, respectivamente, por lo que se agradecerían algunos detalles más concretos sobre cada uno de ellos. En cuanto a Mega Man Star Force Legacy Collection, que se lanzará el 27 de marzo, Capcom afirma que profundizará en las características online de la colección. En cuanto a Mega Man: Dual Override, anunciará los ganadores del concurso Robot Master Design Contest.

Eso nos deja con Street Fighter 6. El próximo personaje de la temporada 3, Alex, llegará el 17 de marzo. Sin embargo, también podría haber un adelanto del último personaje de la temporada 3, Ingrid, aunque es probable que aún falten unos cuantos meses para su llegada.

Curiosamente, Capcom no ha hecho ninguna mención a Onimusha: Way of the Sword, cuyos detalles han sido escasos desde su aparición en la Gamescom 2025. El juego aún está previsto que salga a la venta en algún momento de 2026. Y sí, solo estamos en marzo, así que aún es pronto, pero empieza a parecer que el próximo juego de acción no llegará hasta mucho más adelante en el año.

Por supuesto, Resident Evil Requiem acaba de salir al mercado y los fans se preguntan sin duda si se añadirá al juego el modo Mercenarios (o DLC de historia adicional), un elemento básico de la serie, y cuándo. No espero ninguna información al respecto tan cerca del lanzamiento del juego. Pero esperemos que no nos dejen en la estacada durante mucho tiempo en ese aspecto.

