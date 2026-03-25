El arte mexicano impulsa el universo de Aether & Iron

¡De México para el mundo! Aether & Iron, un nuevo RPG narrativo contará con talento mexicano en su desarrollo. Cabe mencionar que este título llegará a PC el próximo 31 de marzo de 2026.

El artista conceptual Juan Santos, oriundo de Uruapan, Michoacán, formó parte del equipo encargado de diseñar los vehículos impulsados por éter, uno de los elementos visuales más distintivos del juego.

Desarrollado por Seismic Squirrel, Aether & Iron está ambientado en una versión alternativa de Nueva York en la década de 1930, transformada en una ciudad flotante tras el descubrimiento del éter, un elemento que permitió el desarrollo de tecnología antigravitacional. En este mundo retrofuturista con estética decopunk, los jugadores siguen la historia de Gia, una contrabandista que navega entre organizaciones criminales, conspiraciones políticas y frágiles alianzas mientras sus decisiones moldean el destino de la ciudad.

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Dentro de ese universo, los vehículos impulsados por éter resultan de gran importancia tanto en la narrativa como en el sistema de combate táctico por turnos.

(Image credit: Seismic Squirrel)

"Es un festín de metal con estética noir", explica Juan Santos al describir el universo visual del proyecto. "Si disfrutas el retrofuturismo y el dieselpunk con una historia intrigante ambientada en Nueva York, este será tu tipo de ciencia ficción".

Santos, quien se formó como diseñador en Michoacán, señala que parte de la inspiración para el diseño de los vehículos surge de una característica muy presente en la cultura mexicana: la capacidad de adaptar y modificar tecnología con creatividad e ingenio.

"Incluso con tecnología avanzada, queríamos que todo siguiera viéndose mecánico, como algo que podrías reparar en casa con un simple desarmador", comentó.

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El director narrativo Tyler Whitney recuerda cómo nació la idea de combinar un RPG con autos voladores: "Queríamos algo diferente a otros juegos de tácticas, así que pensamos: 'los autos son geniales'. Pero no podíamos hacerlo con cualquier auto; necesitábamos los AUTOS MÁS GENIALES... ¿y qué autos son más geniales que los de los años 30 y 40? Para el paso final, pensamos: '¿y si volaran?'".

(Image credit: Seismic Squirrel)

El equipo narrativo de Aether & Iron incluye guionistas que han trabajado previamente en franquicias como Mass Effect y Far Cry, contribuyendo a desarrollar un mundo centrado en las decisiones del jugador y en las consecuencias que estas tienen sobre los personajes y la ciudad.

Para Santos, la presencia de talento latino como el suyo en proyectos internacionales también refleja el potencial creativo de la región.

"Aquí (en Latinoamérica) hay una enorme cantidad de creatividad", señaló. "Necesitamos despertarla. Cuando eso ocurra, veremos una cascada de nuevas ideas".

El artista también reflexiona sobre el valor de la identidad visual frente al hiperrealismo técnico: "El toque humano también es una declaración: la forma, las líneas y la estilización son parte de la narrativa. Una identidad artística sólida es lo que le da alma a un juego".

Juan concluyó enviando un mensaje a las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos: "Entiendan que es posible. Aférrense a cada idea, boceto, guion o concepto que creen... Aprendan a aceptar la retroalimentación, crecer a partir de ella y desarrollar la capacidad de integrar narrativa en sus diseños."

(Image credit: Seismic Squirrel)

Con su combinación de narrativa, combate táctico y una identidad visual inspirada en el art decó y el retrofuturismo, Aether & Iron busca ofrecer una experiencia de rol donde cada decisión tiene peso y cada elemento visual del mundo ayuda a contar la historia.

Aether & Iron se lanzará el 31 de marzo de 2026 en Steam, con voces completas en inglés y texto localizado al español (España y Latinoamérica).