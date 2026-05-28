El anuncio de Modern Warfare 4 confirma su lanzamiento en octubre, una versión para Nintendo Switch 2 y que el nuevo Call of Duty no saldrá para la generación anterior

Call of Duty: Modern Warfare 4 saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026

El juego no estará disponible para consolas de la generación anterior y se lanzará en exclusiva para consolas de la generación actual, incluida la Nintendo Switch 2

Incluirá una campaña completa, modo multijugador y el modo de extracción DMZ

Activision ha anunciado oficialmente la próxima entrega de la serie principal de Call of Duty, Modern Warfare 4, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de octubre de este año.

Desarrollado por Infinity Ward, Modern Warfare 4 no estará disponible para las consolas de la generación anterior, incluidas PlayStation 4 y Xbox One, y se lanzará en exclusiva para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. El juego también será la primera entrega de Call of Duty en lanzarse de forma nativa en Nintendo Switch 2.

Modern Warfare 4 «marcará un nuevo capítulo para el estudio con el estilo militar realista, auténtico y de alto riesgo» por el que se conocen los juegos, ambientado en un conflicto global en escalada centrado en la península de Corea que "empuja a la serie hacia un territorio más oscuro y peligroso, mientras una invasión a gran escala de Corea del Sur amenaza con desestabilizar el mundo".

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Aunque se ha desarrollado pensando en la comunidad de PC, el estudio confirmó que el juego también se ha creado exclusivamente para las consolas más recientes y "establece un nuevo punto de referencia técnico para la franquicia" al ofrecer "mayor escala, fidelidad, densidad, capacidad de respuesta e inmersión en todo el juego".

Una campaña completa que vuelve a las raíces crudas de la serie, el modo multijugador y el modo DMZ estarán disponibles en el lanzamiento. DMZ es un modo independiente de estilo «sandbox» de extracción ambientado en una zona de conflicto a gran escala donde los jugadores pueden desplegarse en solitario o con un escuadrón.

"DMZ regresa transformado con respecto a su versión beta, partiendo de esa base para ofrecer una experiencia de extracción más profunda y completa, moldeada por los comentarios de los jugadores y un nuevo sistema", afirmó Infinity Ward.

El modo multijugador contará desde el primer día con 12 mapas principales totalmente nuevos de 6 contra 6, ambientados en una amplia variedad de ubicaciones de todo el mundo, además de ofrecer mapas exclusivos para Gunfight y Kill Block, que se describe como un "campo de batalla dinámico con más de 500 configuraciones que modifican las rutas, las líneas de visión y la cobertura para que los jugadores tengan que adaptarse ronda tras ronda".

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También se ha creado un sistema de personalización ampliado y optimizado, con un sistema de equipamiento unificado para que los jugadores experimenten. Los accesorios de Apex también se desbloquearán al alcanzar la progresión máxima de las armas, y cada mejora de arma aporta nuevos comportamientos que abren estilos de juego tácticos adicionales.

También hay dos caminos de Prestigio: Prestigio Clásico y Prestigio Regular. El Prestigio Clásico ofrece la experiencia de reinicio tradicional con la que los jugadores están familiarizados, bloqueando de nuevo la progresión de "Crear una clase" a cambio de mayores tasas de obtención de XP y acceso a recompensas exclusivas de Prestigio.

"Creo que con la combinación de los cambios en el multijugador básico, con Kill Block y la experiencia dinámica de los mapas multijugador, y al combinar eso con DMZ como un juego dentro de un juego", dijo el director creativo de multijugador del estudio, Joe Cecot, en una entrevista reciente con nuestro editor de videojuegos, Dashiell Wood.

"Es el más grande y, en mi opinión, incluso el más impresionante de todos los Call of Duty en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Creo que puedo decirlo con toda sinceridad: es mi favorito".

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