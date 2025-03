El 22 de marzo se celebra el 20º aniversario de la saga God of War.

Se celebrará con una actualización de God of War Ragnarok, nueva mercancía y mucho más.

Aún no se ha anunciado ningún nuevo juego ni remasterización

¡Atención! Como saben, el 22 de marzo se celebrará el 20° aniversario de la serie God of War, por ello, PlayStation reveló sus planes para celebrar este día tan especial, aunque el esperado remaster no aparece por ningún lado.

Tal y como se indica en un reciente post del Blog de PlayStation, el evento se conmemorará con una nueva actualización para God of War Ragnarok. Esta actualización se lanzará el 20 de marzo tanto para PlayStation 5 como para PC y añade la "Dark Odyssey Collection" de objetos cosméticos.

Estarán disponibles en cualquier cofre de objetos perdidos del juego base o automáticamente en el Valhalla. Las apariencias están inspiradas en el aspecto negro y dorado que se desbloquea al superar God of War 2 en dificultad Modo Dios.

La lista completa de nuevos objetos es la siguiente:

Armadura y apariencia de Kratos para Dark Odyssey

Apariencia de Kratos en Dark Odyssey

Conjunto de armadura Dark Odyssey para Kratos (coraza Dark Odyssey, brazaletes Dark Odyssey, cinturón Dark Odyssey)

Armadura de acompañante de Dark Odyssey

Vestidura de Dark Odyssey para Atreus

Vestido de bruja de Dark Odyssey para Freya

Apariencias y accesorios de las armas de Dark Odyssey

Hacha Leviatán de la Odisea Oscura [Aspecto] y Pomo de la Odisea Oscura [Accesorio]

Cuchillas del Caos de la Odisea Oscura [Aspecto] y Empuñaduras de la Odisea Oscura [Anexo]

Lanza de Draupnir de la Odisea Oscura [Apariencia] & Cierva de la Odisea Oscura [Adjunto]

Odisea Oscura Escudo Apariencia & Rond

Escudo Guardián de la Odisea Oscura [Apariencia]

Escudo Dauntless de Dark Odyssey [Apariencia]

Escudo Muro de Piedra de la Odisea Oscura [Apariencia]

Odisea Oscura Escudo Shatter Start [Apariencia]

Escudo Onslaught de la Odisea Oscura [Apariencia]

Odisea Oscura Escudo Aspis Espartano [Apariencia]

Odisea Oscura Rond

La actualización incluirá la capacidad de editar la apariencia de tus accesorios de armas y también de tu escudo, lo cual es un buen detalle.

Por otro lado, se lanzará un kit completo para los fans en todas las plataformas. Actualmente, esto significa que podrás descargar una serie de recursos gratuitos para redes sociales (como banners e íconos), además de algunos fondos de pantalla para escritorio y móvil. El 20 de marzo, se agregarán artículos con temática de aniversario en la Steam Points Shop y un avatar gratuito para PlayStation Network para todos los usuarios de PlayStation.

También habrá una colaboración limitada con Gallery Nucleus en Los Ángeles, California, que permitirá a los fans explorar una colección de arte inspirada en la serie God of War, además de arte conceptual y recuerdos. Esta exposición está abierta ahora y estará disponible hasta el 23 de marzo.

Ya están abiertas las pre-ventas para un nuevo libro titulado God of War: 20th Anniversary Retrospective, que es un conjunto de dos volúmenes llenos de entrevistas a los desarrolladores y una mirada detrás de cámaras de los juegos. El 18 de marzo también se abrirán las pre-ventas para una serie de impresiones artísticas especiales por el aniversario.

Una adorable figura de Jörmungandr de la empresa de merchandising Fangamer también ha sido revelada, con una impresionante medida de 67in / 170cm, y las pre-ventas comenzarán el 19 de marzo.

Para los coleccionistas de vinilos, Sony se ha asociado con Laced Records para crear un set de vinilos de edición limitada de 13 discos que abarca toda la serie God of War. Además, habrá sets de doble LP con música de los primeros tres juegos de la serie disponibles para su compra.

El post en el blog también confirmó que una colección de camisetas de God of War será vendida por Insert Coin, con pre-ventas que comenzarán el 21 de marzo.

Finalmente, si eres nuevo en la serie, este podría ser un buen momento para experimentarlo, ya que God of War Ragnarok ha sido añadido al catálogo de juegos de PlayStation Plus Premium y Extra sin costo adicional. Para los usuarios de PC, tanto God of War como God of War Ragnarok estarán en oferta hasta el 20 de marzo.