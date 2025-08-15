eFootball recibe una increíble actualización con nuevas funciones, recompensas y mejoras de juego

¿Eres fan de eFootball? De ser así, es momento de descubrir todas las novedades que llegan al juego con la última actualización de la temporada de eFootball.

¿Estás listo? Te adelantamos que podrás disfrutar de una variedad de nuevas características, recompensas y mejoras de juego para los fanáticos de todo el mundo. Así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Nuevos controles y funciones de juego

En esta última actualización se ofrecen una serie de mejoras de juego, que incluyen una velocidad y movimiento del jugador más realistas, controles defensivos mejorados y mejoras para dispositivos móviles, tales como nuevos controles para jugadas a balón parado y una nueva función de cancelación de tiro.

Nuevas opciones de personalización del estadio

Ahora, los jugadores pueden personalizar su estadio local con combinaciones de varios elementos, como los colores del estadio, las coreografías de los fanáticos y los objetos decorativos, para crear un diseño único y personalizado que refleje su estilo.

Ya está disponible "Link Up", la nueva función de potenciador para directores técnicos. "Link Up" es una nueva función por medio de la cual múltiples jugadores pueden realizar jugadas combinadas especiales o mejorar sus habilidades durante jugadas específicas cuando cumplen con ciertas condiciones.

La habilidad "Link Up" se activa cuando dos jugadores, llamados "pieza central" y "hombre clave", están en sus posiciones designadas y poseen estilos de juego específicos.

Obtén recompensas en el juego y disfruta de la nueva temporada

Los jugadores pueden ganar recompensas en el juego, entre las cuales se incluyen monedas de eFootball, que se pueden usar para fichar nuevos jugadores; artículos de entrenamiento para el desarrollo de los jugadores; experiencia y puntos de juego. Estas recompensas se pueden obtener a través de varias campañas en el juego, por ejemplo, por medio del Centro de Campañas, los bonos especiales de inicio de sesión y los logros de campaña.

Cuando los jugadores nuevos completen el tutorial del juego, obtendrán un Show Time gratuito: Lionel Messi.

La edición de José Mourinho con "Link Up" también está disponible

El legendario director técnico que logró un triplete junto al Inter de Milán en la temporada 2009-2010, José Mourinho, ya está disponible. Posee la habilidad Link Up de "pase largo diagonal A".

Además, Wesley Sneijder y Samuel Eto'o, que cumplen con las condiciones de activación de habilidades del director técnico, José Mourinho, aparecen como jugadores épicos.

La edición y el paquete Embajador para principiantes ya están disponibles con una oferta especial

Ya están disponibles la edición y el paquete Embajador con Lionel Messi y Lamine Yamal, los embajadores de eFootball. Además de los poderosos jugadores y artículos de entrenamiento, cada paquete incluye diseños de cartas seleccionados por los propios jugadores y los artículos necesarios para personalizar sus estadios.