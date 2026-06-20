Echoes of Aincrad ya tiene demo y por primera vez te permitirá crear a tu propio protagonista

¡Atención! Sobre todo si eres fan de la franquicia Echos of Aincrad, pues por primera vez, los jugadores podrán "ponerse" en la piel de un personaje original creado por ellos mismos.

Así como lo lees, podrás crear tu propio personaje y jugar con él en lugar de los protagonistas habituales de la serie, ya que ahora cada jugador tendrá la posibilidad de diseñar a su propio protagonista gracias a una amplia personalización del avatar. Así que ha llegado el momento de adentrarse por primera vez en el castillo flotante de Aincrad.

Mira el nuevo tráiler de la demo de Echoes of Aincrad aquí:

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Echoes of Aincrad | Echoes of Aincrad | Demo Trailer - YouTube Watch On

Prepárate para adentrarte en el mundo y probar cinco misiones completas, poner a prueba cada tipo de arma y adelantarte antes de que comience el verdadero juego de la muerte el 10 de julio, cuando se lance Echoes of Aincrad. La demo ya está disponible para Steam, y las demos para consolas en PlayStation y XBOX Series X|S se lanzarán más tarde hoy.