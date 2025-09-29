EA cambia de manos: venta privada por $55 mil millones de dólares sorprende a todos

Electronic Arts, uno de los titanes del gaming global, acaba de confirmar un acuerdo de venta que redefine el panorama empresarial del entretenimiento interactivo. La compañía será adquirida por un consorcio compuesto por Silver Lake, Affinity Partners y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), en una operación valuada en 55 mil millones de dólares.

Este movimiento, que venía rumorándose desde hace días, marca un punto de inflexión para EA, responsable de franquicias icónicas como EA Sports FC, Battlefield y The Sims. Aunque los detalles operativos aún están por revelarse, la magnitud del acuerdo sugiere una estrategia ambiciosa por parte del consorcio, que busca consolidar su presencia en el sector del entretenimiento digital.

Sobre la participación del PIF

La participación del PIF, que ha estado invirtiendo agresivamente en esports y gaming, refuerza la idea de que los videojuegos ya no son solo cultura pop: son activos estratégicos en el tablero global. Silver Lake y Affinity Partners, por su parte, aportan músculo financiero y experiencia en tecnología, lo que podría traducirse en una nueva etapa de expansión para EA.

Por ahora, la comunidad gamer observa con atención. ¿Qué implicará este cambio para los estudios internos, las licencias deportivas y los futuros lanzamientos? ¿Veremos una reestructuración, nuevas IPs o una apuesta más fuerte por los servicios en línea?

Lo que es seguro: el juego acaba de cambiar.