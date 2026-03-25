Docked: el simulador que te pone a dominar un puerto, con gancho y precisión

El rugido de los motores, el crujir de la grúa y la tensión de un gancho que debe atrapar una carga a la primera: Docked no es solo otro simulador; es una carta de amor a la vida portuaria. En Saber Interactive han tomado la rutina industrial —con sus ritmos, su maquinaria colosal y sus detalles técnicos— y la han convertido en un videojuego que busca ser fiel sin dejar de ser disfrutable. Hablamos con Sergei Hlistov (Director) y Vasiliy Bogucharskiy (Productor) para entender cómo se construyó ese equilibrio entre precisión “casi quirúrgica” y accesibilidad, qué aprendieron en visitas a terminales reales y qué viene después del lanzamiento.

Docked apuesta por una simulación que respeta la complejidad del trabajo portuario, pero que también entiende que el jugador no siempre quiere —ni debe— enfrentarse a una curva de aprendizaje interminable. El equipo de desarrollo combinó investigación de campo, pruebas internas y decisiones de diseño para ofrecer una experiencia que recompensa la destreza sin castigar al jugador casual.

Esto es parte de lo que nos respondieron tanto Sergei, como Vasily, a algunas preguntas que les hicimos.

El artículo continúa a continuación

¿Cómo equilibraron la precisión “casi quirúrgica” del gancho con una experiencia accesible para jugadores casuales?

Lograr ese equilibrio fue una prioridad, por eso realizamos pruebas internas cerradas en varias etapas hasta afinarlo. Al principio usamos un modelo completamente realista basado solo en física, pero lo fuimos simplificando añadiendo sistemas que facilitan la captura. Eso fue clave para balancear la física en general; al final decidimos incluir dos niveles de dificultad, donde el modo más exigente demanda mayor precisión.

¿Qué tipos de proyecciones de asistencia existen, cómo se activan y pueden los jugadores personalizarlas o desactivarlas?

Docked incorpora interfaces de proyección de asistencia que aparecen al levantar contenedores y se activan automáticamente cuando se cumplen las condiciones correctas. Las integramos en la mecánica del gancho para compensar la visibilidad limitada en ciertos escenarios. Sin estas proyecciones la experiencia sería excesivamente difícil y perdería gran parte de su recompensa jugable.

¿Qué observaciones concretas de sus visitas a terminales influyeron más en la jugabilidad, el diseño de la interfaz o el ritmo de las misiones?

Hicimos múltiples recorridos por puertos en funcionamiento, hablamos con estibadores reales y trabajamos junto a operadores en sus cabinas; todo eso fue invaluable. Es difícil señalar un solo elemento: comprender la atmósfera del puerto y aprender detalles técnicos sobre hidráulica y motores de combustión fue crucial. Sobre todo, entendimos la estructura operativa y el ritmo de vida en el puerto; esas experiencias nos permitieron incorporar elementos auténticos en Docked.

¿Cómo comprimen meses de entrenamiento real en sesiones de juego más cortas; habrá modo de entrenamiento progresivo, certificaciones u otros sistemas que recompensen la práctica?

Diseñamos Docked con un nivel de simulación que permite a cualquier jugador aprender rápido; narrativamente interpretas a un trabajador portuario ya experimentado que regresa tras un tiempo fuera. Hay varias máquinas con mecánicas propias; hubiera sido abrumador hacer cada botón y pieza interactiva, así que simulamos lo esencial para un ritmo de juego digerible. Completar tareas tiene recompensas o consecuencias para tus negocios según tu desempeño.

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¿Qué nivel de fidelidad física implementaron para maquinaria, contenedores y condiciones ambientales, y cómo afecta eso al rendimiento en PC y consolas?

Nos pusimos un estándar muy alto en detalle de maquinaria y contenedores, priorizando la precisión. Al mismo tiempo optimizamos cuidadosamente los assets para asegurar un rendimiento fluido en todas las plataformas. Encontrar ese equilibrio fue un foco constante durante el desarrollo, permitiéndonos ofrecer realismo sin sacrificar la experiencia jugable.

Mencionan inspiraciones como Farming Simulator y Euro Truck Simulator — ¿qué mecánicas o sistemas hacen a Docked distinto dentro del género de simulación?

Aprendimos mucho de esos títulos y otros sims, pero buscamos ofrecer algo nuevo. Priorizamos un sistema de progresión único, integrado con la trama, que guía al jugador a mejorar habilidades y expandir su negocio. Además, incluimos varias máquinas colosales poco vistas en juegos, cada una con sus peculiaridades y estilos de control.

¿Planean soportar mods, escenarios creados por usuarios o sistemas logísticos ampliados; cuál es la hoja de ruta postlanzamiento?

Por ahora planeamos lanzar dos DLCs postlanzamiento con nuevos trabajos, misiones, tipos de carga, dispositivos de agarre, maquinaria y más. También introduciremos equipo simulador adicional poco después del lanzamiento mediante un parche. Agradecemos a la comunidad por su apoyo y retroalimentación desde la demo del año pasado; su participación ha sido muy valiosa.

Conclusión

Docked llega con la ambición de ser más que una simulación técnica: es una experiencia que respeta la realidad del puerto y la traduce a mecánicas accesibles y gratificantes. Saber Interactive ha apostado por la autenticidad sin perder de vista al jugador, y su hoja de ruta postlanzamiento promete ampliar ese universo con contenido pensado para quienes quieran profundizar aún más en la logística portuaria.

Esperamos pronto poder ponerle las manos encima a este simulador y al menos tener un poco la idea de cómo se vive el trabajo en la vida portuaria.