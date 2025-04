DLSS de NVIDIA mejora el rendimiento en 6 nuevos juegos, entre ellos Steel Seed y The Talos Principle: Reawakened

¡NVIDIA sigue consintiendo al público gamer! Esta vez al mejorar el rendimiento con DLSS en 6 nuevos juegos incluyendo: Steel Seed, The Talos Principle: Reawakened y más.

Las tecnologías RTX de NVIDIA están ofreciendo la experiencia definitiva en PC para los jugadores con GeForce RTX en más de 700 juegos y aplicaciones. Esta semana, DLSS 4 con generación de múltiples cuadros está multiplicando el rendimiento en Steel Seed.

DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution están disponibles en RuneScape: Dragonwilds, Tempest Rising y The Talos Principle: Reawakened. Además, Clair Obscur: Expedition 33 y Commandos: Origins se lanzan con DLSS Super Resolution.

