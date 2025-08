DLSS 4 sube de nivel: más poder y fluidez en Clair Obscur, Dead Take y más

Es momento de descubrir las actualizaciones de NVIDIA para esta semana, incluyendo DLSS 4 con Multi Frame Generation en Clair Obscur: Expedition 33, Dead Taje y Rune Factory: Guardians of Azuma. Pero eso no es todo, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Otra de las sorpresas es que 7 Days to Die ahora es compatible con DLSS Super Resolution y ya puedes disfrutar el nuevo video de EA SPORTS F1 25 capturado con efectos path tracing al máximo y aceleración gracias a DLSS 4.

También llega un nuevo GeForce Game Ready Driver que mejora el rendimiento en Mafia: The Old Country y Clair Obscur: Expedition 33. Además, ahora es compatible con 62 nuevas pantallas G-SYNC, lo que permite aprovechar frecuencias de actualización variables para que tu experiencia de juego sea mucho más fluida y sin interrupciones.

A continuación, un vistazo a estos títulos y cómo la tecnología RTX de NVIDIA ofrece la experiencia definitiva en PC para los jugadores con GPUs GeForce RTX:

Clair Obscur: Expedition 33: Uno de los títulos mejor calificados del año que desde su lanzamiento incluía DLSS Super Resolution y DLAA, y ahora suma compatibilidad con DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation y NVIDIA Reflex. Esto permite a los usuarios de las series GeForce RTX 40 y 50 mejorar significativamente el rendimiento y la respuesta en el juego.

Uno de los títulos mejor calificados del año que desde su lanzamiento incluía DLSS Super Resolution y DLAA, y ahora suma compatibilidad con DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation y NVIDIA Reflex. Esto permite a los usuarios de las series GeForce RTX 40 y 50 mejorar significativamente el rendimiento y la respuesta en el juego. Dead Take : Un thriller psicológico en primera persona ambientado en una mansión lujosa y perturbadora, desarrollado por Surgent Studios (ganador del BAFTA) y publicado por Pocketpair Publishing. Con la participación del reconocido actor Ben Starr, Dead Take llega hoy con soporte completo para DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution.

: Un thriller psicológico en primera persona ambientado en una mansión lujosa y perturbadora, desarrollado por Surgent Studios (ganador del BAFTA) y publicado por Pocketpair Publishing. Con la participación del reconocido actor Ben Starr, Dead Take llega hoy con soporte completo para DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution. Rune Factory: Guardians of Azuma : Desarrollado por Marvelous Inc. y XSEED Games, este nuevo capítulo lleva a los jugadores a tierras inexploradas donde asumen el rol de un Earth Dancer. El título incluye combates dinámicos, pueblos estacionales y granjas por reconstruir. Los jugadores con GPUs GeForce RTX pueden activar DLSS Frame Generation y Super Resolution y quienes usen la app de NVIDIA y una GPU de la serie RTX 50 podrán aprovechar DLSS 4 para un rendimiento aún mayor.

: Desarrollado por Marvelous Inc. y XSEED Games, este nuevo capítulo lleva a los jugadores a tierras inexploradas donde asumen el rol de un Earth Dancer. El título incluye combates dinámicos, pueblos estacionales y granjas por reconstruir. Los jugadores con GPUs GeForce RTX pueden activar DLSS Frame Generation y Super Resolution y quienes usen la app de NVIDIA y una GPU de la serie RTX 50 podrán aprovechar DLSS 4 para un rendimiento aún mayor. F1 25 : Vive una nueva era de la Fórmula 1 con EA SPORTS F1 25, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2025. Disfruta el modo historia Braking Point, con nuevas emociones dentro y fuera de la pista. Ya está disponible un video del juego capturado con efectos path traced al máximo y acelerado por DLSS 4 con Multi Frame Generation.

: Vive una nueva era de la Fórmula 1 con EA SPORTS F1 25, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2025. Disfruta el modo historia Braking Point, con nuevas emociones dentro y fuera de la pista. Ya está disponible un video del juego capturado con efectos path traced al máximo y acelerado por DLSS 4 con Multi Frame Generation. 7 Days to Die: Este exitoso título que mezcla disparos en primera persona, survival horror, defensa de torres y RPG, ya ha vendido más de 20 millones de copias. La nueva actualización incorpora DLSS Super Resolution y DLAA, permitiendo a los jugadores con GPUs GeForce RTX elegir entre rendimiento extremo o máxima calidad visual.

Tras el lanzamiento final del Game Ready Driver en octubre de 2025, las GPU GeForce basadas en arquitecturas Maxwell, Pascal y Volta recibirán únicamente actualizaciones de seguridad trimestrales hasta octubre de 2028, lo que representa un soporte de hasta 11 años, muy por encima de los estándares de la industria. También se extenderá el soporte para Game Ready Drivers en Windows 10 hasta octubre de 2026 para todas las GPU GeForce RTX, un año después del fin oficial del sistema operativo, garantizando optimizaciones desde el día uno para nuevos juegos y aplicaciones.