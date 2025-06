Disfruta de este "GFN Thursday" con nuevos juegos, recompensas y descuentos en GeForce NOW

Finalmente llegó el GFN Thursday, ¿estás listo para disfrutar de las nuevas recompensas y juegos para los miembros de NVIDIA GeForce NOW? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Ya sea que estés buscando lanzamientos recientes o quieras redescubrir clásicos inolvidables, siempre hay nuevas formas de jugar, títulos para streamear y beneficios por disfrutar. Durante la Steam Summer Sale, que estará disponible hasta el jueves 10 de julio a las 11:00 a.m. (MX), los jugadores pueden conseguir grandes descuentos en juegos para jugar en la nube.

Esta semana también llega We Happy Few y Broken Age, ambos se suman a los cinco nuevos títulos que se integran a la biblioteca de GeForce NOW . Además, una nueva recompensa dentro del juego The Elder Scrolls Online ya está disponible para que los miembros la reclamen.

Además, SteelSeries ha lanzado un nuevo control móvil que convierte tu celular en un dispositivo ideal para jugar en la nube con GeForce NOW. Súmalo a la lista de dispositivos para jugar donde sea, incluyendo la nueva app de GeForce NOW para Steam Deck , que permite streaming fluido en 4K.

Desata el poder

Los miembros Premium de GeForce NOW reciben acceso exclusivo anticipado por 24 horas a una nueva recompensa mítica en The Elder Scrolls Online, el galardonado RPG de Bethesda, antes de que esté disponible para todos los gamers. ¡Afila la espada, prepara tu bastón y persigue la gloria en el inmenso y envolvente mundo de Tamriel!.

La suerte favorece a los valientes (Image credit: NVIDIA)

Reclama la recompensa mítica Pergaminos de la Gran Experiencia de Gold Coast, un objeto raro que otorga un bono del 150 % de experiencia de todas las fuentes durante una hora. El efecto del pergamino se pausa cuando estás desconectado y se reanuda al volver, para que cada minuto cuente. Ya sea que te lances a calabozos, completes misiones épicas o estés subiendo de nivel a un nuevo personaje, estos pergaminos te darán una ventaja poderosa. Reclama la recompensa, aprovecha su poder y prepárate para tu próxima aventura.

Los miembros que están inscritos en el programa de recompensas de GeForce NOW encontrarán las instrucciones del canje en su correo. La oferta estará disponible hasta el sábado 26 de julio, o hasta agotar existencias. ¡No pierdas esta oportunidad de convertirte en una leyenda de Tamriel!.

Diviértete todo el verano con NVIDIA

La Steam Summer Sale sigue con todo. Aprovecha descuentos en grandes juegos y disfrútalos al instante desde la nube — sin descargas, sin esperas, puro gaming.

¡Date un gusto! (Image credit: NVIDIA)

Mientras aprovechas los descuentos, no dejes pasar la oportunidad de obtener una membresía Performance de seis meses con 40 % de descuento. Además, esta es la última oportunidad para aprovechar la promoción del Performance Day Pass, que termina el viernes 27 de junio, ideal para disfrutar de 24 horas de juego en la nube antes de dar el salto a la membresía de 6 meses.

Esta semana, dos mundos únicos, donde abundan los secretos y la imaginación no tiene límites, llegan al cloud gaming con GeForce NOW.

Encuentra tu próxima aventura

Mantén la calma y no llames la atención (o atente a las consecuencias). (Image credit: NVIDIA)

Adéntrate en las surrealistas y retrofuturistas calles de We Happy Few, donde una sociedad obsesionada con la felicidad oculta sus secretos tras una máscara de alegría forzada y una nube de “Joy”. Esta aventura oscura y peculiar invita a los jugadores a mezclarse con la multitud, escapar del sistema y descubrir la verdad que se esconde bajo la superficie de Wellington Wells.

Dos mundos, un destino salvaje. (Image credit: NVIDIA)

Broken Age teje un encantador cuento ilustrado a mano sobre dos adolescentes que viven vidas paralelas en mundos tan extraños como familiares. Uno de ellos sueña con escapar de una nave espacial asfixiante, mientras que la otra está destinada a romper con tradiciones ancestrales.

Con diálogos ingeniosos y momentos entrañables, Broken Age es como un libro de cuentos hecho videojuego, lleno de personajes peculiares y acertijos inteligentes. Cada una de estas aventuras inolvidables aporta su propio estilo (ya sea sátira oscura, fantasía encantadora o suspenso al límite) y ofrece una muestra del gaming en su forma más imaginativa. Transmite estos mundos fascinantes directamente desde la nube y disfruta de una experiencia fluida, sin necesidad de descargas ni equipo potente.

El mejor aliado para jugar

Juega a otro nivel. (Image credit: NVIDIA)

Prepárate para el SteelSeries Nimbus Cloud, un nuevo control para juegos en la nube con modo dual. Cuando se combina con GeForce NOW, este control alcanza un nuevo nivel. Diseñado para ser versátil y cómodo, y creado específicamente para el gaming en la nube, el SteelSeries Nimbus Cloud cambia sin esfuerzo de controlador para dispositivos móviles a un control inalámbrico de tamaño completo, ofreciendo un rendimiento de primera y amplia compatibilidad con distintos dispositivos.

El Nimbus Cloud permite a los gamers jugar donde sea, ya que se adapta fácilmente a iPhones y teléfonos Android. O bien, se conecta vía Bluetooth a una PC gamer o smart TV. Convierte cualquier lugar en tu estación personal de juego con GeForce NOW y el Nimbus Cloud, parte de la lista de productos recomendados para llevar tu experiencia de juego en la nube al siguiente nivel.

El juego nunca se detiene

“System Shock 2” — ahora con un 100% más de angustia existencial. (Image credit: NVIDIA)

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster es una renovación completa del clásico de horror sci-fi aclamado, reconstruido por Nightdive Studios con gráficos mejorados, gameplay refinado y características como multijugador cooperativo con cross-play. Enfrenta a la siniestra IA SHODAN y su ejército mutante a bordo de la nave Von Braun, como un soldado cibernéticamente mejorado con habilidades mejorables, armas poderosas y capacidades psiónicas.

Checa los siguiente juegos disponibles en la nube esta semana: