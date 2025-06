Disfruta de Dune: Awakening, Stellar Blade y más títulos con Multi Frame Generation

¿Estás listo para conocer la actualización de la semana de NVIDIA? De ser así, llegaste al lugar indicado, aquí todos los detalles.

DLSS 4 con Multi Frame Generation está multiplicando el rendimiento en Dragonkin: The Banished, Dune: Awakening, Marvel's Spider-Man 2, Mecha BREAK, MindsEye, REMATCH y Stellar Blade.

Cada uno de estos títulos también incluye DLSS Frame Generation, que mejora los cuadros por segundo para los jugadores con tarjetas GeForce RTX Serie 40, y DLSS Super Resolution, que acelera el rendimiento en todas las GPU GeForce RTX.

Además, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants DLC se lanzará el 4 de septiembre, con trazado de rayos completo y DLSS Ray Reconstruction.

A continuación un vistazo a estos nuevos juegos y cómo la tecnología RTX de NVIDIA está ofreciendo la experiencia definitiva en PC para los jugadores con GeForce RTX.

Stellar Blade: Desarrollado por SHIFT UP, el aclamado Stellar Blade llega a PC el 12 de junio con soporte para toda la suite de tecnologías DLSS 4. Al activar todas las funciones DLSS 4 en Stellar Blade, el rendimiento en resolución 4K con ajustes al máximo se multiplica en promedio por 3.4 en las tarjetas gráficas GeForce RTX Serie 50. Disfruta hasta 540 FPS con la GeForce RTX 5090, la GPU para gaming más rápida del mundo. Juega a más de 300 FPS con la RTX 5080 y la RTX 5070 Ti, y a más de 260 FPS con la RTX 5070.

Stellar Blade es un juego de acción altamente optimizado, y con DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex, los jugadores con tarjetas RTX Serie 50 obtendrán la experiencia definitiva en PC: tasas de cuadros sin precedentes, latencia ultra baja y gráficos de máxima calidad.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants: Las aventuras del legendario Indiana Jones en Indiana Jones and the Great Circle se disfrutan al máximo en PC con GeForce RTX gracias a DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex, DLAA y trazado de rayos completo. A partir del 4 de septiembre, Indy podrá explorar la vibrante ciudad de Roma, las ruinas del Coliseo y los Jardines del Vaticano en una nueva aventura incluida en el DLC Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants.

En PC, la suite de tecnologías DLSS y RTX de NVIDIA potenciará aún más esta expansión, brindando a los jugadores GeForce RTX la experiencia más detallada y fluida posible.

Dune: Awakening: Con una impresionante recreación de Arrakis, Dune: Awakening de Funcom permite a los jugadores sumergirse en el rico y fascinante universo creado por Frank Herbert y llevado al cine por Denis Villeneuve y Legendary Entertainment. Dune: Awakening está disponible para todos a partir del 10 de junio, después del acceso anticipado iniciado el 5 de junio para quienes adquirieron las ediciones Deluxe y Ultimate. Para una experiencia óptima, los jugadores con GeForce RTX deben descargar e instalar el nuevo driver para Dune: Awakening. Desde su lanzamiento, incluye soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex, que reduce la latencia hasta en un 50%. Además, vía la app de NVIDIA, DLSS Super

Resolution puede actualizarse al nuevo modelo de IA basado en transformadores, mejorando aún más la calidad visual. DLSS 4 con Multi Frame Generation multiplica los cuadros por segundo por un promedio de 4.9X a resolución 4K con ajustes al máximo.

Marvel's Spider-Man 2: Peter Parker y Miles Morales están de regreso en Marvel's Spider-Man 2, una nueva y emocionante entrega de la aclamada franquicia. Desde su lanzamiento en PC, el juego ha contado con soporte para DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, DLAA, NVIDIA Reflex y múltiples efectos con ray tracing. Ahora, una nueva actualización incorpora soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation para los jugadores con GeForce RTX Serie 50, multiplicando las tasas de cuadros. Usando DLSS 4 y DLSS Ray Reconstruction, el rendimiento en 4K con ajustes al máximo se multiplica en promedio por 4.9X en las GPU RTX Serie 50.

MindsEye: thriller de acción y aventura AAA desarrollado por Build A Rocket Boy, que combina combates intensos, conducción y cinemáticas de primer nivel bajo la dirección de Leslie Benzies. Reconocido por innovar y llevar la tecnología de videojuegos al siguiente nivel, MindsEye ofrece una historia única con una calidad visual extraordinaria. Desde su lanzamiento, contará con soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex, asegurando la mejor experiencia posible desde el primer día. Y a través de la app de NVIDIA, los jugadores podrán actualizar DLSS Super Resolution al nuevo modelo basado en transformadores para mejorar aún más la calidad visual.

Mecha BREAK: Desarrollado por Amazing Seasun Games, Mecha BREAK es un shooter multijugador en tercera persona donde los jugadores eligen entre diferentes modelos y se enfrentan a gigantescas máquinas de guerra en terrenos peligrosos. Las betas de Mecha BREAK ya han mostrado soporte para DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution, acelerando el rendimiento en equipos con GeForce RTX. El 1 de julio es su lanzamiento oficial, e incluirá soporte desde el primer día para DLSS 4 con Multi Frame Generation, multiplicando los cuadros por segundo para los jugadores con tarjetas RTX Serie 50.

REMATCH: Los creadores de Sifu, Sloclap, lanzan REMATCH el 19 de junio. Este juego deportivo multijugador 5v5 mezcla fútbol con acción rápida y habilidades, sin reglas como fueras de lugar o faltas. REMATCH estará disponible oficialmente el 19 de junio, con acceso anticipado desde el 16 de junio para quienes compren las ediciones Pro y Elite. Desde que se inicia el juego, se puede activar DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex para acelerar los cuadros por segundo en cada partido y reducir la latencia de tus movimientos.

Dragonkin: The Banished: Sumérgete en el mundo de Dragonkin: The Banished de Nacon y Eko Software, donde la sangre de dragón ha corrompido la tierra, y criaturas malignas emergen desde las entrañas del planeta. La más reciente actualización ha añadido DLSS 4 con Multi Frame Generation, permitiendo a los jugadores con RTX Serie 50 disfrutar de un rendimiento aún mayor. Además, mediante la app de NVIDIA, se puede actualizar DLSS Super Resolution al nuevo modelo de IA con transformadores, mejorando notablemente la calidad de imagen.