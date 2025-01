Diablo 4 podría estar en desarrollo para Nintendo Switch 2

Diablo 4 llegaría a Nintendo Switch 2

El YouTuber 'eXtas1s' afirma que Halo y Microsoft Flight Simulator «no son los únicos» juegos de Microsoft que llegarán a Switch 2

Call of Duty, Tekken 8, Fallout 4, Starfield y Elden Ring podrían llegar a Switch 2

Con la inminente llegada del Nintendo Switch 2 ya se escuchan rumores sobre qué títulos podrían llegar a la nueva consola. En este sentido, una de las últimas filtraciones señala que se está trabajando en un port de Diablo 4 para la Nintendo Switch 2.

Las afirmaciones provienen del YouTuber eXtas1s (gracias a VGC), quien recientemente habló sobre la Switch 2 y su posible software en su último video. eXtas1s, quien en el pasado ha revelado con precisión títulos próximos para Xbox Game Pass, mencionó los rumores recientes de que Halo: The Master Chief Collection y Microsoft Flight Simulator llegarían a la sucesora de la Switch, pero luego afirmó que Diablo 4 también estaría llegando a la consola.

"Estos son dos de los videojuegos que Microsoft llevará a Switch 2, pero no son los únicos", dijo eXtas1s sobre Halo y Microsoft Flight Simulator.

"De hecho, aquí hay un pequeño exclusivo o primicia que puedo contarles. Según lo que me han dicho, Diablo 4 ya está en desarrollo para Nintendo Switch 2, así que no me sorprendería en absoluto si Diablo 4 se lanzara en 2025 en Switch 2."

También se sugirió que un título de Call of Duty podría estar disponible en la consola portátil en algún momento, así como más juegos como Elden Ring, Starfield, Tekken 8 y Fallout 4. Sin embargo, eXtas1s comentó que las discusiones sobre estos ports eran más especulativas, por lo que por ahora hay que tomarlas con cautela.

La semana pasada se reportó que muchos más juegos de terceros llegarían a la Switch 2, incluyendo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, que según el filtrador NatetheHate, será uno de los primeros títulos AAA en llegar a la consola.

También se sugirió que Final Fantasy 7 Remake y Final Fantasy 7 Rebirth harán su debut en Switch 2, aunque se dice que el último se lanzará en 2026.

Ubisoft también parece tener la intención de llevar soporte para dos juegos de Assassin's Creed a la portátil, incluidos Assassin's Creed Mirage y Assassin's Creed Shadows.