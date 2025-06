¡Atención! El equipo de Techradar tuvo la oportunidad de echarle un vistazo al próximo lanzamiento de la serie Resident Evil y a continuación les dejamos los detalles de la mano de Rob Dwiar.

La tensión, el suspense y la atmósfera de Resident Evil Requiem son casi increíblemente palpables y, tras ver un avance del juego a puerta cerrada, parece que se trata de una aventura apasionante y aterradora que adopta algunos de los elementos fundamentales del survival horror de la serie.

Resident Evil Requiem (o Resi 9, para abreviar) está preparado para ofrecer algo convincente, emocionante y lleno de adrenalina.

Aunque la demo que me mostraron no era más que un atisbo de lo que el juego tiene que ofrecer, el paso de la protagonista jugable Grace Ashcroft por un espeluznante hotel abandonado y sus encuentros con algunos de los monstruos más espeluznantes de Resident Evil hasta la fecha me han enganchado, y eso que ni siquiera soy un gran aficionado al terror. Además, la demo me ha deparado una gran sorpresa en forma de juego.

La supervivencia en su esencia

(Image credit: Capcom)

Lo que salta rápidamente a la vista en mi avance es que hay un gran giro hacia las raíces de supervivencia de la serie, especialmente tras el cóctel cargado de acción de Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4.

Nuestra demo se desarrolla íntegramente en el entorno de un hotel abandonado. Tras despertar boca abajo y atada a una cama de hospital con la sangre drenada por lo que parece, nos metemos en la piel de la protagonista de Requiem, Grace Ashcroft.

Al no dominar el combate y, desde luego, carecer de herramientas, la clave está en aprovechar al máximo el entorno. Como resultado, hay un enfoque en la investigación de habitaciones y lugares para encontrar objetos que ayuden a Grace a navegar por los oscuros y estrechos pasillos. Esto incluye algunos escenarios clásicos, como encontrar una puerta que necesita electricidad y tener que buscar una herramienta que te permita acceder a una caja de fusibles para enviar electricidad a la puerta.

También podrás investigar el contexto y las pistas, recoger objetos arrojadizos para distraer a los enemigos y objetos prácticos como mecheros que te ayudarán a iluminar un poco la oscuridad.

Aunque ninguno de estos elementos es escandalosamente innovador, se relaciona con la sensación de que se da más importancia a la huida, la evasión y la supervivencia que a atacar a los enemigos para acabar con ellos o incluso retrasarlos. Se parece bastante a las primeras horas de Resident Evil 7: Biohazard, en las que el protagonista Ethan tenía que confiar en su ingenio para sobrevivir a los horrores de la granja de los Baker.

Un entorno sombrío y un monstruo verdaderamente espeluznante

Una arma ofensiva definitivamente habría sido bienvenida cuando nos topamos con el monstruo que acechó a Grace durante toda la demostración.

Es uno de los monstruos más espeluznantes que he visto en cualquier juego de terror, y en este escenario que combina un hotel con un hospital abandonado, su apariencia grotesca —una mezcla de matrona y enfermera— encajaba perfectamente con el ambiente mientras se arrastraba por ventanas y agujeros en las paredes.

(Image credit: Capcom)

Reforzando este enfoque en la supervivencia, y sin un arma ofensiva, Grace se concentra en esconderse o huir del peligro. Sin embargo, la realidad es que tiene que curarse mientras corre, después de recibir un golpe del enemigo que la persigue. Hay un auténtico pánico en Grace, y ese miedo se transmite al jugador en esos momentos en los que desesperadamente buscas un lugar seguro y tratas de escapar de una amenaza contra la que no tienes cómo defenderte.

El diseño del hotel también contribuye a generar esa sensación de nerviosismo y miedo, con un manejo magistral de las sombras y la iluminación para elevar la tensión ambiental, al mismo tiempo que te da lo suficiente para querer seguir avanzando.

En medio de esa oscuridad, presencié un par de sustos repentinos (jump scares), pero se sintieron completamente en sintonía con lo que esperarías de un juego de Resident Evil —muy al estilo de los que aparecen en la casa de los Baker en Resident Evil 7, tal vez— y nunca se sintieron forzados o baratos. Si lo que buscas es esa tensión constante de que puede haber un susto tras cada esquina o al abrir cualquier puerta, parece que Resident Evil Requiem te va a dejar más que satisfecho.

(Image credit: Capcom)

El miedo nunca se había visto tan bien

(Image credit: Capcom)

Capturado completamente en un PlayStation 5 Pro, el brillo técnico de Capcom —como era de esperarse— también se hace notar, y todo dentro del hotel luce espectacular. Los mechones de cabello se ven increíblemente naturales, la sangre gotea de superficies y de los dientes del monstruo de forma convincente, y la iluminación es simplemente excelente. Una vez más, el RE Engine demuestra por qué es uno de los motores gráficos más impresionantes de la industria.

A esto se suma un enfoque sonoro maravillosamente limitado. Con una casi total ausencia de música, la combinación de silencio con los movimientos de Grace y los sonidos ambientales —incluido el del monstruo espeluznante— solo sirve para aumentar la tensión de manera deliciosa.

El movimiento de Grace también está perfectamente logrado: caminar en primera persona se siente pesado, y cada paso hace que la cámara se mueva de forma realista hacia arriba y abajo, lo que te transporta directamente a la perspectiva de Grace y te sumerge por completo en su experiencia.

Por supuesto, aún quedan muchas preguntas por responder. Sin ver este fragmento de jugabilidad en un contexto más amplio, hay muchas cosas por explicar —¿en qué momento ocurre esto? ¿Qué tan grande es este hotel dentro del juego? ¿Es todo el escenario? Probablemente no, si nos guiamos por el tráiler de revelación que insinúa un regreso a Raccoon City. ¿Podría ser que la bomba nuclear de Resident Evil 3: Nemesis solo haya empeorado las cosas?

Solo el tiempo lo dirá, mientras esperamos que Capcom comparta más detalles en el camino hacia el lanzamiento del juego, programado para el 27 de febrero de 2026 en Xbox Series X y Series S, PlayStation 5 y PC.