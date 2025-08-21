Descubre todo sobre la nueva región de Anno 117: Pax Romana

Gamescom 2025 nos está regalando muchas sorpresas, una de ellas de la mano de Ubisoft, quien reveló una nueva región por descubrir en el juego Anno 117: Pax Romana.

Se trata de Albión, la misteriosa provincia celta en la que ningún romano desea estar. El nuevo contenido presenta una nueva forma de explorar el Imperio Romano a través de sus secretos ocultos.

Como gobernante del gran Imperio Romano, el jugador debe tomar decisiones que tendrán impacto en cada paso de su recorrido, siempre con consecuencias. Desarrollado por Ubisoft Mainz, Anno 117: Pax Romana es un juego de construcción de ciudades en el que la elección de la provincia, de los dioses, de la tecnología y del poderío militar determina la felicidad de los ciudadanos y el éxito del imperio. En este mundo auténtico e inmersivo, corresponde al jugador decidir el precio de la paz.

Anno 117: Pax Romana se lanzará el 13 de noviembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Windows PC (a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect).

Albión: Los misteriosos pantanos celtas

Lejos de las columnas de mármol del Lacio, Albión ofrece una experiencia de juego única, en la que corresponde a cada uno elegir entre proteger las tradiciones celtas o reforzar las ambiciones romanas. A lo largo de este recorrido, se revelan mitos y rituales que moldean las creencias y el modo de vida del pueblo. La nueva función de Romanización profundiza esta elección, permitiendo que el jugador se integre a la cultura local de Albión o imponga las costumbres romanas.

Al elegir Albión como provincia inicial para la construcción de un imperio, o para explorarla más adelante, es posible descubrir recursos y formas de gobernar, como:

Un panteón ampliado de dioses celtas – Al llegar a Albión, es posible desbloquear nuevos dioses a través del Árbol de Descubrimientos, incluyendo a Epona, Mercurio-Lugus y Cernunnos. Algunos estarán disponibles solo mediante elecciones específicas, y cada uno otorgará beneficios únicos al imperio y a los ciudadanos que los veneren.

Acceso a nuevas tecnologías – A medida que se desvelan los secretos ocultos de Albión, surgen nuevas tecnologías que permiten a los gobernantes moldear la provincia como deseen. Desde innovaciones como el drenaje de pantanos —un hito de la ingeniería romana— hasta otros avances transformadores, cada descubrimiento abre nuevas oportunidades de expansión y ambición.

Romanización – Al pisar Albión por primera vez, los nuevos gobernantes encontrarán una tierra salvaje e indómita, intacta por los romanos, pero rica en herencia celta. Cada jugador deberá decidir entre preservar esas tradiciones o impulsar la ambición romana. Sea cual sea el camino, los ciudadanos tendrán necesidades específicas y exigirán recursos adecuados.

Disponible anticipadamente en una demo por tiempo limitado

Una demo de Anno 117: Pax Romana estará disponible, por tiempo limitado, del 2 al 16 de septiembre a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect. Durante este período, los jugadores podrán explorar tanto el corazón del Imperio, en la provincia del Lacio, como la salvaje y misteriosa provincia de Albión.