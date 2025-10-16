¿Estás listo para conocer los primeros detalles de la campaña y del pase del año 1 de Anno 117: Pax Romana? De ser así, llegaste al lugar indicado, así que no te pierdas la información a continuación.

En este nuevo capítulo de la reconocida serie Anno, los jugadores se embarcarán en un viaje transformador hacia el puesto de gobernante romano, enfrentando decisiones complejas y moldeando el futuro de sus provincias. Además de la campaña, el contenido del Pase del Año 1 ampliará los dominios del Imperio, ofreciendo nuevos desafíos y oportunidades de exploración. Esto incluye una isla volcánica, un grandioso hipódromo y una provincia inspirada en Egipto. Anno 117: Pax Romana se lanzará el 13 de noviembre de 2025 para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect.

Campaña 1

Por primera vez en la historia de la franquicia Anno, los jugadores podrán elegir a su personaje y moldear su trayectoria de manera profundamente personal.

Marcus: un joven que enfrenta la falta de confianza en sí mismo tras ser nombrado inesperadamente gobernante romano. Es la oportunidad de demostrar su valía en un cargo lleno de decisiones difíciles. Una vez en el poder, le corresponderá definir el verdadero significado de ser romano y decidir el precio de la paz.

Marcia: una líder cuya ascensión misteriosa desafía las normas de un imperio dominado por hombres. Esta es una rara oportunidad para que se destaque y gobierne con convicción. Como gobernante, sus decisiones influirán directamente en la vida de los ciudadanos y redefinirán la esencia del poder romano.

Contenido del pase del año 1

El primer año de contenido de Anno 117: Pax Romana presentará expansiones audaces y desafíos memorables:

DLC 1 – Provincias de Ceniza: Los jugadores descubrirán la isla más grande jamás creada en Anno, con un imponente volcán y un nuevo dios a ser venerado. Esta tierra salvaje e indómita ofrece nuevos recursos, encuentros culturales únicos y mayor profundidad estratégica.

DLC 2 – El Hipódromo: Los jugadores podrán construir el monumento más grandioso en la historia de Anno, inspirado en el legendario Circus Maximus. Será posible organizar emocionantes carreras de cuadrigas para entretener a los ciudadanos, elevar el prestigio y atraer especialistas de élite de todo el imperio.

DLC 3 – El Despertar del Delta: Los jugadores se aventurarán en una nueva provincia moldeada por vastos desiertos y un poderoso río, además de encontrar dioses desconocidos y una cultura inédita mientras establecen su dominio en esta frontera lejana, expandiendo el alcance y la influencia de la civilización romana.

El Pase del Año 1 estará incluido en la Edición Gold o podrá adquirirse por separado.

Como gobernantes de provincias del grandioso Imperio Romano, las decisiones de los jugadores tendrán peso en cada elección —y tendrán consecuencias. Desarrollado por el estudio Ubisoft Mainz, Anno 117: Pax Romana es un juego de construcción de imperios en el que la elección de la provincia, los dioses, las tecnologías y el poder militar determinará el éxito de la nación. En un mundo auténtico e inmersivo, el precio de la paz será definido por cada jugador.