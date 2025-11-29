Cyberpunk 2077 acaba de superar a The Witcher 3: Wild Hunt en ventas, y CD Projekt afirma que el juego de rol aún no ha terminado

Cyberpunk 2077 ya ha vendido 35 millones de copias, según ha anunciado CD Projekt Red.

El estudio afirma que el juego ha alcanzado este hito más rápido que The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt Red afirma que Cyberpunk 2077 es ahora la "principal fuente de ingresos" del estudio.

CD Projekt Red ha anunciado que Cyberpunk 2077 ha vendido oficialmente 35 millones de copias desde su lanzamiento en 2020.

Esta información proviene de los últimos resultados financieros del estudio para el tercer trimestre de 2025, en los que el director financiero Piotr Nielubowicz confirmó que se alcanzó este hito más rápido que con The Witcher 3: Wild Hunt.

"Los jugadores ya han comprado más de 35 millones de copias de Cyberpunk 2077. Este es un resultado mejor que el que logró The Witcher 3 en el mismo periodo desde su lanzamiento", afirmó Nielubowicz en el video adjunto.

Con este logro, el director financiero también confirmó que Cyberpunk 2077 es ahora la «principal fuente de ingresos» del estudio, ya que continúa ampliando la disponibilidad del juego.

A principios de este año, el juego se lanzó para Nintendo Switch 2 como Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, y más tarde para Mac, antes de estar disponible en PlayStation Plus.

Las nuevas plataformas, así como la expansión Phantom Liberty del juego disponible en la Ultimate Edition, pueden haber impulsado el aumento de las ventas.

CDPR también confirmó que estaba «sentando las bases» para Cyberpunk 2 y que está en proceso de ampliar los equipos de Boston, Varsovia y Vancouver hasta finales de 2027.

A 31 de octubre de 2025, 135 empleados trabajaban en la secuela de Cyberpunk 2077, lo que supone un aumento con respecto a los 116 de julio de 2025.

Aunque el estudio tiene como objetivo ampliar el desarrollo de Cyberpunk 2, la presentación financiera muestra que la mayoría del personal de CDPR está trabajando en The Witcher 4, con 447 personas confirmadas para el proyecto a 31 de octubre de 2025.

Aún no hay fecha de lanzamiento para Cyberpunk 2 ni para The Witcher 4, pero se espera que el próximo juego de Witcher sea el primero en salir al mercado, y CDPR sugiere que es poco probable que se lance antes de 2027.

