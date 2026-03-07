Crimson Desert aparentemente alcanzará resoluciones 4K a velocidades de fotogramas más altas, con trazado de rayos en PS5 Pro, gracias a la última actualización de PSSR

Según se informa, Crimson Desert utilizará la tecnología actualizada de escalado PSSR en PS5 Pro.

Se dice que la PS5 Pro puede alcanzar resoluciones 4K a velocidades de fotogramas más altas, con trazado de rayos.

El SSD de la PS5 también será "clave para transmitir el enorme mundo".

¡Es oficial! Pearl Abyss confirmó que su próximo juego de acción de mundo abierto Crimson Desert utilizará tecnología de reescalado con IA PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) actualizada de PlayStation 5 Pro.

Crimson Desert es uno de los lanzamientos más esperados de 2026 y llegará en menos de dos semanas. Algunas previews tempranas y positivas ya se publicaron, junto con varios tráilers y análisis de gameplay, aunque todo el material mostrado hasta ahora había sido capturado en PC.

El juego también llegará a consolas de la actual generación, y el estudio ya había mencionado que contaría con soporte para PS5 Pro mediante el uso de PSSR. Sin embargo, hasta hace poco no se había mostrado gameplay capturado en PlayStation 5.

Ante las dudas de la comunidad, el estudio respondió que revelaría más detalles antes del lanzamiento para dar tiempo suficiente a quienes quieran reservar el juego. “Lo decimos abiertamente… déjennos cocinar”, comentó el equipo.

Ahora, en una nueva publicación del PlayStation Blog, Sony confirmó que Crimson Desert usará la versión más reciente de PSSR, después de que el colaborador Phil Hornshaw jugara cuatro horas del título.

El análisis práctico incluye varios fragmentos de gameplay que finalmente muestran el juego funcionando en consola, aunque no está claro si fueron capturados en la PS5 estándar o en la PS5 Pro

Hornshaw explicó que el SSD de la PS5 es clave para transmitir el enorme mundo del juego, mientras que los desarrolladores aprovecharán el High CPU Frequency Mode de la PS5 Pro para que explorar y desplazarse por el mapa sea lo más fluido posible.

Además, Pearl Abyss confirmó que el juego está optimizado para PS5 mediante varias tecnologías que ayudan a mantener el nivel de detalle en un proyecto de gran escala, como Geometry Shader Oversubscription y NGG Culling, que permiten renderizar muchos elementos sin perder calidad visual.

En el caso de la PS5 Pro, la actualización reciente de PSSR permitirá que Crimson Desert alcance resoluciones 4K con mayores tasas de cuadros, mientras que el ray tracing hará que los efectos de iluminación se vean más realistas y naturales.

Crimson Desert se lanzará el 19 de marzo para PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

La semana pasada, Sony también confirmó que Resident Evil Requiem fue el primer título en utilizar esta nueva tecnología PSSR en PS5 Pro, señalando que la actualización se desplegará globalmente para los jugadores de la consola en las próximas semanas.

