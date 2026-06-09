CONTROL Resonant, Dune: Awakening y más juegos llegarán con soporte para DLSS
RTX Spark y DLSS protagonizan una nueva ola de anuncios para PC gamers
Si recordamos, la semana pasada, durante el COMPUTEX, GTC Taipei y Summer Games Fest, desarrolladores y editores presentaron numerosos juegos y actualizaciones con DLSS, pero eso no es todo, pues se agregaron actualizaciones y varios kiegos con tecnología NVIDIA para llevar la experiencia de juego al siguiente nivel.
Además, en la GTC Taipei celebrada en el marco de COMPUTEX, NVIDIA presentó RTX Spark, el superchip que reinventa los ordenadores con Windows para la era de los agentes de IA personales. Para celebrarlo, el fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, viajó a Corea del Sur, donde presentó RTX Spark a la apasionada comunidad de gamers del país. Huang se dirigió primero al T1 Base Camp, un cibercafé propiedad de T1, uno de los principales equipos de esports de Corea. Allí se reunió con el actual equipo campeón mundial de League of Legends de T1, incluido el seis veces campeón mundial Lee "Faker" Sang-hyeok, para presentar RTX Spark. NVIDIA y Riot Games —desarrollador de League of Legends— están colaborando para llevar este título, así como VALORANT, a RTX Spark, ampliando así el acceso de los jugadores a juegos de alto rendimiento en portátiles delgados. Más tarde, Huang se dirigió al distrito de Gangnam, en Seúl, donde sorprendió a los jugadores de los PC bang con un primer vistazo a RTX Spark junto a KRAFTON y NC. Durante las visitas, Huang mostró PUBG: BATTLEGROUNDS y Subnautica 2 de KRAFTON, así como CINDER CITY y AION 2 de NC, en RTX Spark. Los jugadores también pudieron probar demos inéditas de CINDER CITY de NC en PC equipados con GeForce RTX y el inédito PUBG Ally, un personaje con el que se puede jugar en modo cooperativo impulsado por NVIDIA ACE, en laptops RTX Spark. Puedes leer más en este blog.
A continuación, te ofrecemos un análisis más detallado de los juegos nuevos y próximos que incorporan tecnologías RTX:
- CONTROL Resonant: CONTROL Resonant, de Remedy Entertainment, saldrá a la venta el 24 de septiembre. En esta secuela del multipremiado CONTROL, explorarás las extensas zonas de un Manhattan devastado, invadido por las influencias corruptoras de numerosas amenazas paranormales. A día de hoy, CONTROL sigue siendo un impresionante escaparate gráfico, con múltiples efectos inmersivos de Ray Tracing que realzan cada aspecto del juego. CONTROL Resonant lleva la calidad de imagen y la inmersión al siguiente nivel al lanzarse con Path Tracing y NVIDIA RTX Mega Geometry, mejorado por DLSS Ray Reconstruction y acelerado por DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation. Además, no te pierdas este panel de IGN Live en el que NVIDIA y Remedy Entertainment hablan sobre CONTROL Resonant.
- Deep Rock Galactic: Rogue Core: Deep Rock Galactic: Rogue Core, de Ghost Ship Games, es un spin-off roguelite de acción en primera persona y modo cooperativo para 1-4 jugadores de la popular franquicia Deep Rock Galactic. El juego ya está disponible y es compatible con DLSS Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation, que en la aplicación de NVIDIA se pueden actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation.
- Dune: Awakening: Con una recreación de Arrakis de impresionante calidad gráfica, el juego para un jugador Dune: Awakening de Funcom llega el 22 de septiembre y permite a los jugadores sumergirse en el rico e imaginativo mundo creado por Frank Herbert. Desde el primer momento en que empieces a jugar a Dune: Awakening, podrás hacerlo con DLSS 4.5. De serie, Dune: Awakening es compatible con DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y NVIDIA Reflex. A través de la aplicación de NVIDIA, los jugadores pueden actualizar a DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation y DLSS Super Resolution, para obtener frecuencias de fotogramas aún más rápidas en las GPU de la GeForce RTX serie 50 y unos gráficos mejorados en todas las GPU GeForce RTX.
- Gothic 1 Remake: Vuelve al Valle de las Minas en el fiel remake de Alkimia Interactive y THQ Nordic del juego de rol de mundo abierto de 2001 que marcó un hito en el género, Gothic. Cuando Gothic 1 Remake salió a la venta el 5 de junio, los jugadores con GeForce RTX pudieron disfrutar de la mejor experiencia posible desde el primer momento, gracias a la compatibilidad nativa con DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation.
- GOALS: GOALS es un juego de fútbol gratuito, rápido y con gran capacidad de respuesta, diseñado para poner a prueba la habilidad pura, ofrecer una competición real y crear una comunidad global. Creado desde cero para jugar en línea, el juego se centra en tres pilares fundamentales: la jugabilidad, el rendimiento en línea y la accesibilidad. GOALS se lanzó la semana pasada con compatibilidad desde el primer día con DLSS Multi Frame Generation y DLSS Super Resolution, lo que permite a los jugadores con GeForce RTX acelerar la velocidad de fotogramas durante los partidos y mejorar la calidad de la imagen.
- Onimusha: Way of the Sword: Onimusha: Way of the Sword, la primera entrega en 20 años, es la entrega más reciente de la clásica serie de Capcom. Si te interesa este renacimiento de una franquicia clásica, Capcom ha lanzado una demo de Onimusha: Way of the Sword antes del lanzamiento del juego el 25 de septiembre, lo que permite a los jugadores disfrutar de una buena parte de la jugabilidad y la historia. En los PC y laptops con GeForce RTX, los jugadores pueden mejorar y acelerar su experiencia en la demo utilizando DLSS 4.5 Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, NVIDIA DLAA y NVIDIA Reflex.
- Fatekeeper: Adéntrate en Fatekeeper, un mundo creado a mano en el que las ruinas susurran historias de cataclismos pasados. El juego entró en acceso anticipado la semana pasada y se lanzó con DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation. Además, es uno de los primeros juegos en incorporar la tecnología de iluminación y sombreado dinámicos MegaLights con Ray Tracing de Unreal Engine 5, lo que permite crear escenas impresionantes en Fatekeeper.
- Marathon: En Marathon de Bungie, los jugadores se adentran en el sombrío mundo de ciencia ficción de Tau Ceti IV: una colonia abandonada plagada de Runners rivales, fuerzas de seguridad hostiles de la UESC y entornos impredecibles. La temporada 2 de Marathon se lanzó la semana pasada, introduciendo un nuevo Shell, nuevas armas, nuevas experiencias y nuevos retos. Los jugadores de Marathon con GPU GeForce RTX ya podían activar DLSS Super Resolution para acelerar la velocidad de fotogramas, que se podía actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution a través de la aplicación de NVIDIA. Pero con el lanzamiento de la temporada 2, ahora también hay compatibilidad con DLSS Frame Generation, lo que permite a los jugadores con GeForce RTX de las series 50 y 40 acelerar aún más el rendimiento.
- NBA THE RUN: NBA THE RUN, de Play by Play Studios, es un trepidante juego online de baloncesto callejero 3 contra 3, que se juega por encima del aro y está repleto de mates espectaculares, jugadas que te dejan boquiabierto y un estilo único y característico. NBA THE RUN sale hoy al mercado con compatibilidad nativa con DLSS 4.5 Super Resolution, lo que permite a todos los jugadores con tarjetas GeForce RTX mejorar la calidad de imagen y acelerar la velocidad de fotogramas.
- Tides of Tomorrow: Mientras una enfermedad mortal llamada Plastemia amenaza con acabar con todos los seres vivos, debes prepararte para afrontar los numerosos retos de un mundo al borde del colapso en Tides of Tomorrow, de Digixart y THQ Nordic. El juego ya está disponible, y todos los jugadores con GeForce RTX pueden aumentar la velocidad de fotogramas con DLSS Super Resolution.
- Aniimo: Aniimo, de Pawprint Studios, es un juego de rol de mundo abierto de nueva generación en el que hay que capturar criaturas y que es gratuito. Para los jugadores que estén deseando jugar a Aniimo, se ha anunciado una beta cerrada; para inscribirse y tener la oportunidad de participar, dirígete a la página web oficial de Aniimo. Cuando Aniimo se lance oficialmente, incluirá compatibilidad con DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, lo que permitirá a todos los jugadores con GeForce RTX mejorar su experiencia.
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