CONTROL Resonant, Dune: Awakening y más juegos llegarán con soporte para DLSS

Si recordamos, la semana pasada, durante el COMPUTEX, GTC Taipei y Summer Games Fest, desarrolladores y editores presentaron numerosos juegos y actualizaciones con DLSS, pero eso no es todo, pues se agregaron actualizaciones y varios kiegos con tecnología NVIDIA para llevar la experiencia de juego al siguiente nivel.

Además, en la GTC Taipei celebrada en el marco de COMPUTEX, NVIDIA presentó RTX Spark , el superchip que reinventa los ordenadores con Windows para la era de los agentes de IA personales. Para celebrarlo, el fundador y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, viajó a Corea del Sur, donde presentó RTX Spark a la apasionada comunidad de gamers del país. Huang se dirigió primero al T1 Base Camp, un cibercafé propiedad de T1, uno de los principales equipos de esports de Corea. Allí se reunió con el actual equipo campeón mundial de League of Legends de T1, incluido el seis veces campeón mundial Lee "Faker" Sang-hyeok, para presentar RTX Spark. NVIDIA y Riot Games —desarrollador de League of Legends— están colaborando para llevar este título, así como VALORANT, a RTX Spark, ampliando así el acceso de los jugadores a juegos de alto rendimiento en portátiles delgados. Más tarde, Huang se dirigió al distrito de Gangnam, en Seúl, donde sorprendió a los jugadores de los PC bang con un primer vistazo a RTX Spark junto a KRAFTON y NC. Durante las visitas, Huang mostró PUBG: BATTLEGROUNDS y Subnautica 2 de KRAFTON, así como CINDER CITY y AION 2 de NC, en RTX Spark. Los jugadores también pudieron probar demos inéditas de CINDER CITY de NC en PC equipados con GeForce RTX y el inédito PUBG Ally, un personaje con el que se puede jugar en modo cooperativo impulsado por NVIDIA ACE, en laptops RTX Spark. Puedes leer más en este blog.

A continuación, te ofrecemos un análisis más detallado de los juegos nuevos y próximos que incorporan tecnologías RTX:

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