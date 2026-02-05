"Valve está en camino de comenzar a distribuir su Steam Machine con tecnología AMD a principios de este año": el director ejecutivo de AMD afirma que la PC para juegos sigue en marcha
Crucemos los dedos también por el precio
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- La directora ejecutiva de AMD mencionó la Steam Machine en una conferencia sobre resultados
- Lisa Su dijo: "Valve está en camino de comenzar a distribuir su Steam Machine con tecnología AMD a principios de este año".
- Esto subraya lo que Valve ha prometido en el pasado en cuanto a una llegada a principios de 2026, y se espera que el dispositivo haga su debut en el primer trimestre.
La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, nos ha informado de que Valve tiene previsto lanzar su Steam Machine a principios de 2026.
Como ha señalado Notebookcheck.net, en X Wario64 se ha destacado lo que la directora ejecutiva ha dicho durante la conferencia sobre resultados de AMD (tras su informe fiscal del cuarto trimestre), según ha informado Gamesbeat.
Su ha observado que: "Desde el punto de vista del producto, Valve está en camino de comenzar a comercializar su Steam Machine con tecnología AMD a principios de este año".
También mencionó que la Xbox de próxima generación también está prevista para 2027, con un chip AMD como motor interno.
Si recuerdan, Valve prometió que su PC compacta para juegos en el salón debutaría a principios de 2026, por lo que Su subraya que este sigue siendo el caso de la Steam Machine.
Análisis: ¿Entonces será en marzo?
Por lo tanto, al parecer Valve todavía tiene previsto lanzar la Steam Machine a principios de este año, lo que podría significar que llegue a finales de este mes, posiblemente, o en marzo. Para mí, el uso de la palabra «principios» indica el primer trimestre de 2026, porque una vez que entramos en el segundo trimestre, técnicamente ya no es el comienzo del año, aunque supongo que se podría argumentar que abril es relativamente temprano en el año, en caso de apuro.
Lo que me hace dudar un poco a la hora de aceptar la idea de una llegada inminente de la Steam Machine es el hecho de que hemos oído muy poco al respecto desde que comenzó el nuevo año: los rumores se han calmado bastante. Aun así, para ser justos, no hay mucho más que saber sobre el dispositivo, excepto su importantísimo precio.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Hablando de eso, también se podría pensar que la crisis de RAM que estamos viviendo ahora mismo podría hacer que Valve se lo pensara dos veces, ya que esto claramente va a complicar el lanzamiento del precio.
La propuesta de valor es crucial aquí, sin duda, pero ¿qué puede hacer Valve exactamente con respecto a la situación de la RAM? En realidad, nada (más allá de lo que ya se ha hecho anteriormente en términos de asegurar la compra de grandes volúmenes), y no es realista pensar que esperar a que la crisis de la RAM se calme sea una opción viable. En todo caso, se prevé que los precios suban a lo largo de este trimestre, y es posible que la situación de escasez de suministro y subida de precios de la memoria del sistema no cambie hasta el año que viene, o incluso hasta 2028, según algunas afirmaciones.
También es interesante que Su utilice el término «envío» en su cita, ya que la Steam Machine se enviará a los jugadores dentro de este plazo, lo que significa que el anuncio (y los pedidos anticipados antes de que comience el envío) podrían producirse muy pronto. (Recuerda que la consola portátil Steam Deck se puso a la venta por adelantado bastante tiempo antes de su envío).
Obviamente, todo esto son solo conjeturas mías, pero el hecho de que Lisa Su haya mencionado específicamente que el lanzamiento sigue en marcha es sin duda una buena señal de que podríamos ver el lanzamiento de Steam Machine en el primer trimestre, muy probablemente el mes que viene. Sin duda, este será un producto muy esperado, y podría ser un momento crucial para impulsar las ambiciones de Valve con los juegos para PC (y Linux, por supuesto).
➡️ Lee nuestra guía completa sobre las mejores tarjetas gráficas
1. La mejor en general:
AMD Radeon RX 9070 XT
2. Para el "menor" presupuesto:
Intel Arc B580
3. La mejor Nvidia:
Nvidia RTX 5070 Ti
4. La mejor AMD:
AMD Radeon RX 7900 XTX
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Darren is a freelancer writing news and features for TechRadar (and occasionally T3) across a broad range of computing topics including CPUs, GPUs, various other hardware, VPNs, antivirus and more. He has written about tech for the best part of three decades, and writes books in his spare time (his debut novel - 'I Know What You Did Last Supper' - was published by Hachette UK in 2013).
- Antonio QuijanoEditor